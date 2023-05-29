Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, ни одна система ПВО не может гарантировать полное отсутствие прорывов. Кроме того, даже сбитые обломки могут нанести вред.

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"В Киеве и Киевской области лучшая на сегодня эшелонированная система ПВО в мире. Даже если такую систему внедрят во всех городах-миллионниках и сделают буферную зону, все равно определенный процент будет прорывать эту ПВО", – сказал Коваленко.

Примеры других стран

На Среднем Востоке также продолжаются войны, способствующие развитию противовоздушной обороны. В частности, Израиль и Саудовская Аравия имеют очень эффективную ПВО для своих условий, но все равно есть прорывы.

"Несмотря на высокотехническую ПВО малого, среднего и большого радиуса действия, был какой-то процент прорыва", – подчеркнул военный обозреватель.

Обратите внимание! Большая часть территории Украины до сих пор уязвима перед российскими обстрелами, поэтому нужно больше оружия от партнеров.

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