Таку думку 24 Каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, жодна система ППО не може гарантувати повну відсутність проривів. Крім того, навіть збиті уламки можуть завдати шкоди.

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"У Києві та Київській області найкраща на сьогодні ешелонована система ППО у світі. Навіть якщо таку систему впровадять у всіх містах-мільйонниках і зроблять буферну зону, усе одно певний відсоток прориватиме цю ППО", – сказав Коваленко.

Приклади інших країн

На Середньому Сході також тривають війни, які сприяють розвитку протиповітряної оборони. Зокрема, Ізраїль і Саудівська Аравія мають дуже ефективну ППО для своїх умов, але все одно є прориви.

"Попри високотехнічну ППО малого, середнього та великого радіуса дії, був якийсь відсоток прориву", – наголосив військовий оглядач.

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