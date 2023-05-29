Так, у регіоні було пошкоджено господарський будинок. Після цього почалась пожежа.
Важливо Попередньо, били "Іскандерами" з півночі, – у Повітряних силах прокоментували атаку по Україні
На Київщині є пошкодження внаслідок атаки
Як розповіли у поліції, в одному з районів Київщини внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарський будинок. Через це спалахнув вогонь. Потерпілих немає.
На місці працює поліція та екстрені служби. Рятувальники вже ліквідували пожежу.
Правоохоронці просять усіх залишатись в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Наслідки ворожої атаки на Київщині / фото Андрія Нєбитова
Андрій Нєбитов розповів, що наразі загиблих та серйозних пошкоджень немає. Також є повідомлення від громадян про виявлення уламків ракет на території приватних господарств і місць загального користування. У деяких районах через атаки сталось займання трав'яного настилу та частини лісових зон. На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції Київщини.
Вибухи в Україні вдень 29 травня: що відомо
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що попередньо російські ракети летіли по балістичній траєкторії. Окупанти могли атакувати Київ "Іскандером". Повідомляється, що терористи атакували з півночі. Який вид озброєння був застосований – точно буде відомо пізніше.
- На Чернігівщині спрацювала ППО, повідомили в ОК "Північ".
- В Оболонському районі Києва уламки ракети впали на проїжджу частину дороги, повідомив мер столиці Кличко. Рятувально-пожежні служби гасять уламки.
- Також уламки впали в Подільському районі столиці, додали в КМВА. Сталося загоряння на даху двоповерхової будівлі, пожежу локалізували. Медики госпіталізували одного пораненого.
- Окрім цього, ППО працювала у Деснянському районі Києва.