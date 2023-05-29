У понеділок, 29 травня, близько 11:10 повітряна тривога пролунала на Київщині. Через деякий час телеграм-канали повідомили про потужні вибухи в столиці.
Дивіться також Крим, Буданов та український Бєлгород: чого Путін не побачив на "мапі без України"
Вибухи в Києві
В Київській міській військові адміністрації констатували, що перейматися не варто, адже це працюють системи протиповітряної оборони.
Згодом мер столиці Віталій Кличко підтвердив вибухи та уточнив, що зафіксовано їх у центральних районах міста.
Вибухи в місті. В центральних районах. Залишайтеся в укриттях,
– написав очільник Києва.
Також він додав, що рятувально-пожежні служби гасять уламки ракети, що палають на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.
Уламок збитої ракети в Києві / Фото Кличка
Гасіння уламка повітряної цілі в Оболонському районі / Світлина КМВА
Через певний час в КМВА повідомили, що також уламок повітряної цілі впав в Подільському районі. Близько 11:55 Кличко проінформував про одного постраждалого, якого госпіталізували.
Окрім того, в той таки час вибухи пролунали в Деснянському районі столиці.
Тривоги в інших містах
Зазначимо, що близько 11:45 повітряна тривога заполонила усі центральні, північні, західні та майже усі східні області. Зокрема, сигнали попередження почули жителі:
- Чернігівської;
- Житомирської;
- Полтавської;
- Вінницької;
- Кіровоградської;
- Сумської;
- Львівської;
- Тернопільської:
- Волинської;
- Хмельницької;
- Івано-Франківської;
- Рівненської;
- та Черкаської областей.
Карта тривог станом на 11:45, 29 травня / alerts.in.ua
Варто подбати про безпеку
Слід сказати, що ворог дуже підступний та останніми тижнями особливо активно атакує усі регіони нашої держави за допомогою крилатих ракет, дронів та інших видів озброєння. Тому й у жодному разі не варто нехтувати своєю безпекою.
Власне, у ніч проти 29 травня російські окупанти обстріляли нашу державу.
- На Київ загарбники запустили крилаті ракети типу Х-101/555 з акваторії Каспійського моря та ударні безпілотники Shahed. Важливо, що це уже 15 за рахунком атака БпЛА на столицю від початку травня. Внаслідок неї постраждалих немає, однак є певні руйнування інфраструктури.
- Водночас були влучання в один з військових об'єктів Хмельницької області, через що постраждало 5 літальних апаратів. Розпочались роботи з відновлення злітно-посадкової смуги.
- Також на Одещині було влучання в портову інфраструктуру, про що повідомив представник ОВА Сергій Братчук.