Ніч проти 29 травня була неспокійною. Загарбники вкотре вирішили засвідчити, що терор населення нашої держави для них понад усім. Більше про цю атаку – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Як Київ тримав удар

Тривогу в столиці та регіоні оголосили близько 00:30 – тривала вона майже 5 годин. Вранці в Київській міській військовій адміністрації констатували, що це була вже 15 за рахунком масована атака БпЛА на місто з початку травня.

Цією ночі знов були дрони. За попередньою інформацією (станом на 04:59 – 24 Канал), ворог застосував баражуючі боєприпаси Shahed, а також з району Каспію ворожі з Ту-95мс запустив крилаті ракети, ймовірно Х-101/555. Тож атака на столицю була комбінованою, з різних напрямків,

– йдеться в повідомленні.

Окрім того, там зазначено, що внаслідок цього масованого удару жертв чи постраждалих немає, однак:

у Подільському районі уламок одного з дронів впав на дах житлового будинку та пробив його;

у Голосіївському районі пролунав вибух, після чого усі відповідні служби виїхали на місце інциденту з'ясовувати обставини;

у Святошинському районі уламком одного зі збитих БпЛА впав на відселену будівлю – рятувальники ліквідували пожежу;

у Шевченківському районі не зафіксовано падіння дронів чи вибухів, проте сталося задимлення в одній з квартир, через пригорання їжі на плиті.

Наслідки атаки на Київщину / фото поліції

Також у Київській області обійшлось без жертв. Але в Броварській громаді декілька будинків було пошкоджено під час цього масованого удару, про що повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко.

Ситуація в Хмельницькому

В Хмельницькій ОВА заявили після атаки, що одна з ворожих повітряних цілей влучила у військовий об'єкт, внаслідок чого спалахнула пожежа.

На місце виїхали всі відповідні служби для ліквідації полум'я, проте, за попередньою інформацією, уже відомо про ураження 5 літальних апаратів.

Розпочато відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги. Дані щодо постраждалих уточнюються,

– зазначено в джерелі.

БпЛА та ракети у небі Львівщини

Максим Козицький – глава Львівської ОВА – прокоментував атаку ворога на регіон. За його словами, у небі да областю були дрони типу "Шахед" та крилаті ракети.

Системам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати ворожі цілі, однак уламок одного з БпЛА впав у Золочівському районі на дерев'яну господарську будівлю, через що та згоріла, а разом з нею – трактор, який стояв поруч.

Зверніть увагу! Постраждалих серед цивільного населення внаслідок цього немає.

Що у Полтаві

Хоч ніч в регіоні була неспокійною, однак прильотів, руйнувань чи тим паче постраждалих на Полтавщині немає. У цьому запевнив жителів обласного центру та самої області глава ОВА Дмитро Лунін.

Також він констатував, що ППО збила 2 ракети та 1 безпілотник у небі над регіоном, та подякував захисникам за чудову роботу.

Атака на Кіровоградщину

Голова ОВА цього регіону Андрій Райкович проінформував, що уламки повітряних цілей впали в Новоукраїнському районі на покрівлю житлового будинку, а також – на залізницю.

Обійшлося без загиблих та травмованих,

– наголосив він.

Миколаїв був під ударом

Віталій Кім – очільник Миколаївщини – написав у своїх соцмережах, що під час нічної масованої ракетно-дронової атаки три безпілотники-камікадзе типу Shahed-131/136 було знищено в небі над регіоном.

Разом з тим у місті Миколаєві, а також у Первомайському, Вознесенському районах, окрім Очаківської та Снігурівської громад, день та ніч пройшли відносно спокійно.

Власне, ці дві громади окупанти обстрілювали від вечора 28 травня.

Влучання в Одесі

Представник Одеської ОВА Сергій Братчук констатував, що під час атаки було зафіксовано влучання в портову інфраструктуру Одеської області.

Через це спалахнула пожежа, яку вирушили ліквідовувати відповідні служби.

Як спрацювали сили ППО: підсумки

У Повітряних силах повідомили, що російські окупанти атакували військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Ворог випустив:

до 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря;

близько 35 ударних безпілотників Shahed-136/131 з північного та південного напрямків.

​Загалом силам ППО вдалось ліквідувати 67 повітряних цілей. Зокрема, 37 ракет, 29 ударних БпЛА та 1 розвідувальний дрон.

Чи були пуски "Калібрів"

Під час масованого ракетно-дронового удару в мережі почали з'являтися повідомлення про нібито запуск ворогом крилатих ракет типу "Калібр" по містах нашої держави.

Однак речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк констатувала, що ці повідомлення були неправдивими. Тобто Росія не випускала "Калібри" у ніч проти 29 травня по Україні.