За даними Хмельницької обласної адміністрації, мовиться й про військовий об'єкт. Станом на ранок 29 травня рятувальники намагались локалізувати пожежі.
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Мовиться про пожежі на складах паливно-мастильних матеріалів та зберігання бойових матеріальних цінностей.
Ворог вивів з ладу літальні апарати
Виведено з ладу 5 літальних апаратів. Розпочаті відновлювальні роботи злітно-посадкової смуги,
– розповіли в ОВА.
У Хмельницькій обласній військовій адміністрації пояснили, що дані щодо постраждалих уточнюються.
Масована атака росіян по Україні: коротко
- В ніч проти 29 травня Росія випустила по Україні до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Їх запустили з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. Окрім того, росіяни з північного та південного напрямків атакували Україну орієнтовно 35 іранськими дронами Shahed-136/131.
- Наші військові знищили 67 ворожих цілей. Зокрема, протиповітряна оборона у зонах відповідальності всіх повітряних командувань Повітряних Сил "Центр", "Схід", "Південь" та "Захід" збила 37 крилатих ракет Х-101/Х-555, 29 ударних безпілотників Shahed-136/131, 1 розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня.
- На жаль, є влучання у портову інфраструктуру Одеси. Голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук пообіцяв повідомити додаткову інформацію згодом.
- Варто зазначити, що, крім Хмельниччини, вибухи було чутно у Львівській, Вінницькій, Київській областях. ОВА писали про роботу ППО.
- Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що одна ракета долетіла до Львівщини. Її збили над Золочівським районом, уламки впали на дерев'яну господарську будівлю та на трактор, який був поруч. І будівля, і техніка згоріли. На щастя, люди не постраждали. На місці падіння уламків виникла вирва.