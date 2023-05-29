По данным Хмельницкой облгосадминистрации, говорится и о военном объекте. На утро 29 мая спасатели пытались локализовать пожары.

Смотрите также До 40 ракет из 9 самолетов Ту 95мс и 3 десятка дронов, – Залужный рассказал о ночной атаке

Речь идет о пожарах на складах горюче-смазочных материалов и хранении боевых материальных ценностей.

Враг вывел из строя летательные аппараты

Выведено из строя 5 летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы,

– рассказали в ОВА.

В Хмельницкой областной военной администрации объяснили, что данные о пострадавших уточняются.

Массированная атака россиян по Украине: коротко