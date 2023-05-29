Детали рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, защитникам из воздушного командования "Запад" удалось сбить ракету над Золочевским районом.

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Последствия падения обломков

Он добавил, что обломки упали на деревянное хозяйственное здание. Оно, а также трактор, который был рядом, сгорели. Пострадавших, к счастью, нет. На месте падения обломков возникла воронка.

Спасибо нашей противовоздушной обороне, которая в очередной раз отбросила большую беду от Львовской области. Спасибо всем службам, которые оперативно прибыли и работали на месте,

– отметил он.

В других районах Львовской области эта ночь была спокойной.

В ГСЧС отметили, что в результате вражеских обстрелов во Львовской области возник пожар в хозяйственном здании в Золочевском районе. Информация об этом поступила в 03:28. В 04:09 пожарные локализовали пожар и в 04:35 ликвидировали.

Огонь уничтожил хозяйственное здание и повредил кабину трактора. Пожарных удалось предотвратить от уничтожения огнем 2 хозяйственных зданий и жилого дома. К ликвидации пожара привлекали 9 спасателей и 2 единицы спецтехники,

– добавили в ГСЧС.



Яма от обломков / Фото ГСЧС



Пожар на Львовщине в результате обстрела / Фото ГСЧС

Что известно о ракетной атаке 29 мая

В ночь на 29 мая в большинстве областей Украины звучала воздушная тревога. В воздухе находились 9 ракетоносителей Ту-95МС, который может нести на себе почти два десятка ракет Х-101.

Справка. Ту-95 является стратегическим советским бомбардировщиком-ракетоносцем. Его разрабатывали в период холодной войны для доставки ядерного оружия на большие расстояния. Боевой радиус действия – 6500 километров, дальность полета – 13 тысяч километров.

Какая ситуация в регионах

Киевская область. Комбинированный удар по столице – ракетами и БПЛА. Уничтожены более 40 целей. Из-за падения обломков есть разрушение.

Комбинированный удар по столице – ракетами и БПЛА. Уничтожены более 40 целей. Из-за падения обломков есть разрушение. Одесская область. Один Shahed-131/136 сбит над регионом. В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар (уже ликвидирован).

Один Shahed-131/136 сбит над регионом. В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар (уже ликвидирован). Николаевская область. Над областью уничтожены три дрона-камикадзе.

Добавим, что средства нашей ПВО обнаружили и уничтожили вокруг Киева и в самой столице более 40 воздушных целей – это суммарно и дроны и крылатые ракеты.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что Россия атаковала военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины. Враг выпустил по Украине до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Кроме того, наше государство атаковали иранскими дронами Shahed-136/131. Наши военные уничтожили над Украиной в небе 67 вражеских воздушных целей.