Деталі розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький. За його словами, захисникам з повітряного командування "Захід" вдалося збити ракету над Золочівським районом.

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Наслідки падіння уламків

Він додав, що уламки впали на дерев‘яну господарську будівлю. Вона, а також трактор, який був поруч, згоріли. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва.

Дякую нашій протиповітряній обороні, яка вчергове відвернула велику біду від Львівської області. Дякую всім службам, які оперативно прибули й працювали на місці,

– зазначив він.

В інших районах Львівської області ця ніч була спокійною.

Що відомо про ракетну атаку 29 травня

У ніч проти 29 травня у більшості областей України лунала повітряна тривога. Загалом у повітрі перебували 9 ракетоносіїв Ту-95МС, який може нести на собі майже два десятки ракет Х-101.

Довідка. Ту-95 є стратегічним радянським бомбардувальником-ракетоносцем. Його розробляли у період Холодної війни для доставки ядерної зброї на великі відстані. Бойовий радіус дії – 6 500 кілометрів, дальність польоту – 13 тисяч кілометрів.

Яка ситуація у регіонах

Київщина. Комбінований удар по столиці – ракетами та БПЛА. Знищено понад 40 цілей. Через падіння уламків є руйнування.

Комбінований удар по столиці – ракетами та БПЛА. Знищено понад 40 цілей. Через падіння уламків є руйнування. Одещина. Один Shahed-131/136 збито над регіоном. Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа (вже ліквідовано).

Один Shahed-131/136 збито над регіоном. Внаслідок влучання у портову інфраструктуру Одеси спалахнула пожежа (вже ліквідовано). Миколаївщина. Над областю знищено три дрони-камікадзе.

Додамо, що засоби нашої ППО виявили та знищили довкола Києва та у самій столиці понад 40 повітряних цілей – це сумарно і дрони, і крилаті ракети.