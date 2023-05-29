Валерий Залужный объяснил, что Россия атаковала военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины. Следует отметить, что только над Киевом и окрестностями, по данным КГВА, сбили более 40 воздушных целей.
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Чем Россия атаковала Украину ночью
Украинский генерал рассказал, что российские захватчики выпустили по Украине:
- до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря;
- с северного и южного направлений – атаковали ориентировочно 35 иранскими дронами Shahed-136/131.
Наши военные уничтожили в небе над Украиной 67 вражеских воздушных целей. Валерий Залужный объяснил, что работала противовоздушная оборона в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад". Они сбили:
- 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 29 ударных БПЛА Shahed-136/131;
- 1 разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.
Сколько ракет и дронов сбили наши военные / Инфографика Генштаба ВСУ
Россия массированно атаковала Украину ночью
- Ориентировочно в 1 час ночи против 29 мая на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Впоследствии мониторинговые группы сообщили о пусках ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления и о дронах, которые двигались с Севера на Запад и на Юге Украины.
- После этого взрывы были услышаны в Киевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях. ОВА писали о работе ПВО в регионах.
- Утром 29 мая глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что есть попадание в портовую инфраструктуру области. Подробно пообещал рассказать позже.
- Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что одна ракета долетела до Львовщины. Вражескую ракету сбили над Золочевским районом, обломки упали на деревянное здание. Оно и трактор, который был рядом, сгорели. Люди не пострадали. На месте падения обломков возникла воронка.