В ночь на 29 мая оккупанты выпустили по Николаевской и Одесской областях воздушные цели. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что были и, конечно, более тяжелые ночи для этих регионов, однако ситуация все равно – напряженная. Об этом информирует 24 канал со ссылкой на национальный телемарафон.

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Применялись ли "Калибры"

Собственно, Гуменюк опровергла сообщение определенных информационных ресурсов о том, что враг ночью применял крылатые ракеты типа "Калибр".

Несмотря на то, что среди ночи были публикации разного рода, что использовались "Калибры", они не применялись ночью. Но на утро враг вывел один ракетоноситель,

– заявила спикер.

Также она уточнила, что около 06:15 в Вооруженные Силы поступила информация о том, что Россия вывела на дежурство в Черное море один корабль – носитель крылатых ракет.

То есть общий залп "Калибров" составляет 8 единиц по состоянию на утро 29 мая.

Больше о ситуации

Около 07:25 полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров подробно рассказал, что происходит в акватории украинских морей. По его словам:

в Черном море 6 вражеских кораблей, в Азовском – 1;

среди них один надводный корабль-ракетоноситель с 8 "Калибрами";

уровень ракетной угрозы остается достаточно высоким;

не следует пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Переходите в укрытие, не снимайте и не распространяйте работу сил ПВО. Они защищают и вас тоже, а вы своими действиями помогаете врагу уничтожать нашу страну. Разве такая ваша цель?

– написал представитель ОК "Юг".

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Отметим напоследок, что были сообщения от Одесской ОВА о попадании в портовую инфраструктуру региона и возгорании пожара во время атаки дронов-камикадзе. Однако подробной информации по этому поводу пока нет.