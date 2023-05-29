У ніч проти 29 травня, окупанти випустили по Миколаївщині та Одещині повітряні цілі. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк констатувала, що були й, звісно, важчі ночі для цих регіонів, однак ситуація все одна – напружена. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

Дивіться також Є влучання в портову інфраструктуру, – Братчук про нічну атаку ворога по Одещині

Чи застосовувались "Калібри"

Власне, Гуменюк спростувала повідомлення певних інформаційних ресурсів стосовно того, що ворог вночі застосовував крилаті ракети типу "Калібр".

Попри те, що серед ночі були публікації різного штибу, що використовувались "Калібри", – вони не застосовувались вночі. Але на ранок ворог вивів один ракетоносій,

– заявила спікерка.

Також вона уточнила, що близько 06:15 у Збройні Сили надійшла інформація стосовно того, що Росія вивела на чергування в Чорне море один корабель, що є носієм крилатих ракет.

Тобто загальний залп "Калібрів" становить 8 одиниць станом на ранок 29 травня.

Більше про ситуацію

Близько 07:25 полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров розповів детально, що відбувається в акваторії українських морів. За його словами:

у Чорному морі 6 ворожих кораблів, в Азовському – 1;

серед них один надводний корабель-ракетоносій з 8 "Калібрами";

рівень ракетної загрози залишається досить високим;

не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Переходьте в укриття, не знімайте і не поширюйте роботу сил ППО. Вони захищають і вас також, а ви своїми діями допомагаєте ворогу нищити нашу країну. Хіба така ваша мета?

– написав представник ОК "Південь".

Дивіться також Ворог влаштував терор дронами та ракетами, ЗСУ знищили ЗРК С-300 та "Тор": головне від Генштабу

Зазначимо наостанок, що були повідомлення від Одеської ОВА про влучання в портову інфраструктуру регіону та займання пожежі під час атаки дронів-камікадзе. Однак детальної інформації стосовно цього поки немає.