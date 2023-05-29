У Генштабі ЗСУ розповіли, що дані про наслідки терористичної атаки ще уточнюються. Та вже відомо, що Росія завдала 97 авіаційних ударів.

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Зокрема, російські загарбники випустили по Україні 59 дронів типу "Шахед". З них протиповітряна оборона ліквідувала 58 безпілотників.

Окрім цього, ворог 39 разів обстріляв з реактивних систем залпового вогню позиції наших військ та населених пунктів. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України й надалі висока.

Яка ситуація у різних регіонах

Росія зосереджує основні зусилля на спробах повністю окупувати Луганську та Донецьку області . Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак;

. Протягом минулої доби підрозділи сил оборони відбили 19 ворожих атак; на Волинському та Поліському напрямках – оперативна обстановка стала, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. У Білорусі на полігони прибувають визначені підрозділи збройних сил Росії для проведення бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну;

напрямках – оперативна обстановка стала, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. У Білорусі на полігони прибувають визначені підрозділи збройних сил Росії для проведення бойової підготовки перед відправкою на війну в Україну; на Сіверському та Слобожанському напрямках – Росія зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по деяких населених пунктах, бив з мінометів та артилерії;

напрямках – Росія зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по деяких населених пунктах, бив з мінометів та артилерії; на Куп'янському напрямку – Росія минулої доби марно наступала в районі Масютівки, завдала авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

напрямку – Росія минулої доби марно наступала в районі Масютівки, завдала авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області. на Лиманському напрямку – окупанти не наступали, вдарили з авіації в районах Ягідного Харківської області; Сергіївки, Білогорівки Луганської області; Іванівки, Спірного, Рай-Олександрівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам'янське та Спірне Донецької області.

напрямку – окупанти не наступали, вдарили з авіації в районах Ягідного Харківської області; Сергіївки, Білогорівки Луганської області; Іванівки, Спірного, Рай-Олександрівки, Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам'янське та Спірне Донецької області. на Бахмутському напрямку – Росія протягом доби вела марні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Завдала авіаційних ударів в районах Предтечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Василівка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка та Північне Донецької області;

напрямку – Росія протягом доби вела марні наступальні дії північно-східніше Оріхово-Василівки та в напрямку Іванівського. Завдала авіаційних ударів в районах Предтечине, Біла Гора, Курдюмівка, Нью-Йорк, Яблунівка Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали Василівка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка та Північне Донецької області; на Авдіївському напрямку – Росія не наступала. Завдала авіаційних, артилерійських ударів по деяких населених пунктах;

напрямку – Росія не наступала. Завдала авіаційних, артилерійських ударів по деяких населених пунктах; на Мар'їнському напрямку – захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля міста. Водночас ворожих обстрілів зазнала також Побєда Донецької області.

напрямку – захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля міста. Водночас ворожих обстрілів зазнала також Побєда Донецької області. на Шахтарському напрямку – Росія вела безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області, завдала авіаційного удару біля Вугледару, обстріляла Парасковіївку, Новомихайлівку, Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське;

напрямку – Росія вела безуспішні наступальні дії в районі Великої Новосілки Донецької області, завдала авіаційного удару біля Вугледару, обстріляла Парасковіївку, Новомихайлівку, Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське; на Запорізькому та Херсонському напрямках – Росія обороняється та з авіації вдарила в районі Берислава Херсонської області, обстріляла Времівку, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Малу Токмачку, Новоданилівку, Оріхів, Новоандріївку, Малі Щербаки та Степногріськ Запорізької області, Золоту Балку, Михайлівку, Веселе, Козацьке, Миколаївку, Львове, Іванівку, Антонівку, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та Херсон.

Яку техніку ворога знищили ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 6 – по його зенітно-ракетних комплексах,

– заявили в Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, захисники протягом минулої доби знищили ворожий дрон розвідувального типу. Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: