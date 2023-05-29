В Генштабе ВСУ рассказали, что данные о последствиях террористической атаки еще уточняются. Но уже известно, что Россия нанесла 97 авиационных ударов.

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В частности, российские захватчики выпустили по Украине 59 дронов типа "Шахед". Из них противовоздушная оборона ликвидировала 58 беспилотников.

Кроме того, враг 39 раз обстрелял из реактивных систем залпового огня позиции наших войск и населенных пунктов. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и дальше высока.

Какая ситуация в разных регионах

Россия сосредотачивает основные усилия на попытках полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области . За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак;

. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отразили 19 вражеских атак; на Волынском и Полесском направлениях – оперативная обстановка стала, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. В Белоруссию на полигоны прибывают определенные подразделения вооруженных сил России для проведения боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину;

направлениях – оперативная обстановка стала, признаков формирования наступательных группировок не выявлено. В Белоруссию на полигоны прибывают определенные подразделения вооруженных сил России для проведения боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину; на Северском и Слобожанском направлениях – Россия сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по некоторым населенным пунктам, бил из минометов и артиллерии;

направлениях – Россия сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг нанес авиационных ударов по некоторым населенным пунктам, бил из минометов и артиллерии; на Купянском направлении – Россия за прошедшие сутки напрасно наступала в районе Масютовки, нанесла авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Масютовке, Кисловке, Берестову Харьковской области.

направлении – Россия за прошедшие сутки напрасно наступала в районе Масютовки, нанесла авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Колодезному, Красному Первому, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Масютовке, Кисловке, Берестову Харьковской области. на Лиманском направлении – оккупанты не наступали, ударили из авиации в районах Ягодного Харьковской области; Сергеевки, Белогоровки Луганской области; Ивановки, Спорного, Рай-Александровки, Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

направлении – оккупанты не наступали, ударили из авиации в районах Ягодного Харьковской области; Сергеевки, Белогоровки Луганской области; Ивановки, Спорного, Рай-Александровки, Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области; Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. на Бахмутском направлении – Россия в течение суток вела напрасные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Нанесла авиационные удары в районах Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области;

направлении – Россия в течение суток вела напрасные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского. Нанесла авиационные удары в районах Предтечино, Белая Гора, Курдюмовка, Нью-Йорк, Яблоновка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васильевка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка и Северное Донецкой области; на Авдеевском направлении – Россия не наступала. Нанесла авиационные, артиллерийские удары по некоторым населенным пунктам;

направлении – Россия не наступала. Нанесла авиационные, артиллерийские удары по некоторым населенным пунктам; на Марьинском направлении – защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле города. В то же время вражеские обстрелы потерпели также Победа Донецкой области.

направлении – защитники отразили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле города. В то же время вражеские обстрелы потерпели также Победа Донецкой области. на Шахтерском направлении – Россия вела безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области, нанесла авиационный удар возле Угледара, обстреляла Парасковеевку, Новомихайловку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское;

направлении – Россия вела безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области, нанесла авиационный удар возле Угледара, обстреляла Парасковеевку, Новомихайловку, Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское; на Запорожском и Херсонском направлениях – Россия обороняется и по авиации ударила в районе Берислава Херсонской области, обстреляла Времовку, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехове, Новоандреевку, Малые Щербаки и Степногриск Запорожской области, Золотую Балку, Михайловку, Веселое, Казацкое, Николаевку, Львове, Ивановку, Антоновку, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Херсон.

Какую технику врага уничтожили ВСУ

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 6 – по его зенитно-ракетным комплексам,

– заявили в Генштабе ВСУ.

По их данным, защитники за прошедшие сутки уничтожили вражеский дрон разведывательного типа. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили: