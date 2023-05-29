У відомстві вирішили актуалізувати дані щодо того, скільки повітряних цілей ворога вдалося збити. Згідно з уточненими даними, мовиться про 36 крилатих ракет і 30 дронів-камікадзе.

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За добу завдали два масовані удари

У Генштабі наголошують, що впродовж доби 29 травня російські військові завдали двох масованих ударів по Україні. Для цього вони використовували як авіацію, так і дрони-камікадзе.

Отже, у ніч на 29 травня окупанти били по нашій країні зі стратегічної авіації ракетами Х-101/Х-555, а також дронами-камікадзе "Шахед".

Згідно з уточненою інформацією, вдалося збити 36 з 40 крилатих ракет, а також 30 з 39 іранських БпЛА. Зауважимо, що зранку повідомлялося про 37 ракет і 29 дронів.

У відомстві також звернули увагу на денну атаку. Для неї російські військові використовували як крилаті ракети, так і балістичні оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Ними ворог обстрілював об'єкти цивільної та критичної інфраструктури Києва. Сили та засоби ППО збили 11 з 11 цих ракет.

Загалом, протягом цієї доби противник завдав 53 авіаційних удари та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах,

– кажуть у Генштабі.

Росіяни змінили тактику

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що у росіян змінилася тактика атак. Для загарбників усі маршрути відомі вже давно. Тож вони наразі працюють над тим, щоб ускладнити роботу нашої ППО. Саме тому вони активніше використовують керовані авіабомби та ракети типу С-300.

Це все через те, що є дефіцит озброєння, яке, зокрема, вони пустили сьогодні вночі по Україні. Це крилаті ракети, далекобійні, високоточна зброя, балістичні ракети – у них цього мало,

– зазначив Ігнат.

Крім того, росіяни продовжують завдавати комбінованих ударів. Хай там як, питання залишається в тому, скільки ще зможуть здійснювати таких атак у країні-агресорці з урахуванням використання дефіцитного озброєння.