Тому у Києві, ймовірно, під час тривоги працював американський зенітний ракетний комплекс Patriot. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

Важливо У Києві під час тривоги пролунали вибухи в центральних районах: працює ППО

Чи працював під час атаки на Київ Patriot

За словами Ігната, якщо у столиці збили російські ракети "Іскандер-М", то можна зробити висновок, що по цих балістичних цілях працював Patriot.

У росіян нова тактика

Ігнат розповів, що всі маршрути окупантам давно відомі. Вони хочуть ускладнити роботу української ППО. Зараз загарбники почали активно використовувати керовані авіабомби та С-300.

Це все через те, що є дефіцит озброєння, яке, зокрема, вони пустили сьогодні вночі по Україні. Це крилаті ракети, далекобійні, високоточна зброя, балістичні ракети – в них цього мало,

– зазначив Ігнат.

До того ж росіяни завдають комбіновані удари. Однак залишається питання в тому, скільки вони можуть собі дозволити наразі застосовувати дефіцитне озброєння.

Втім, Ігнат додав, що наша ППО працює злагоджено та ефективно.

Повітряні сили прокоментували атаку по Києву

До цього речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що російські ракети летіли по балістичній траєкторії. Окупанти могли атакувати Київ "Іскандером". Повідомляється, що терористи атакували з півночі. Який вид озброєння був застосований – точно буде відомо пізніше.

Зверніть увагу! Валерій Залужний повідомив, що вдруге за добу противник здійснив ракетний удар по території України. Близько 11:30 29 травня ворог атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Загалом випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі знищено.