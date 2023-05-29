Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив в ефірі телемарафону, що росіянам знадобилось не надто багато часу, щоб атакувати Київ після оголошення повітряної тривоги. Варто зазначити, що тривога пролунала о 11:09, а вибухи вже об 11:15 29 травня, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку по столиці України

Юрій Ігнат пояснив, що це свідчить про те, що ворог застосував ракети, які летять по балістичній траєкторії, тобто прилітають доволі таки швидко.

Попередньо, це були "Іскандери". "Іскандер" є різних модифікацій: є "Іскандер-М" – це балістична ракета, є "Іскандер-К" – це крилата ракета. Інформацію про те, який тип озброєння був застосований, – дамо пізніше,

– розповів речник Повітряний сил ЗСУ.

Юрій Ігнат пояснив, що тип озброєння, яким атакував ворог, зможуть назвати тоді, коли підіб'ють підсумки бойової роботи. Для уточнення очікують детальнішої інформації від чергових сил, від командувача Повітряних сил ЗСУ. Ці дані обіцяють повідомити згодом.

"Є ймовірність, що були застосовані ракети С-300/С-400, які по балістичній траєкторії теж можуть летіти", – додав Ігнат.

Скільки ракет випустила Росія

Речник Повітряних сил ЗСУ уточнив, що Росія запустила по Києву до 10 ракет "Іскандер". Попередньо, всі вони знищені.

Юрій Ігнат вкотре пояснив, що крилаті ракети з району Каспію до центральних регіонів країни можуть летіти годину-півтори, натомість балістичні ракети на великій швидкості – здіймаються у фактично стратосферу і вниз по дузі направляються на ціль.

Звідки атакувала Росія

Звичайно, напрямок атаки був з півночі (Росії – 24 Канал),

– розповів Юрій Ігнат.

За його словами, згодом буде відомо, звідки саме. Адже С-300, С-400, "Іскандер-М", "Іскандер-К" – це комплекси, які розміщені на землі.

Чому тривога лунала на Заході України

Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що ракети С-300/ С-400 не мають такої дальності, як "Іскандери". Останні ж можуть атакувати на сотні кілометрів і діставати Заходу України.

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