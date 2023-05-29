Міський голова розповів, що станом на 11:33 29 травня атака на Київ триває. Він закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.

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Що відомо про вибухи в Києві

В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце,

– написав Кличко.

За його словами, рятувально-пожежні служби вже гасять уламки ракети, що палали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.



Уламок ракети в Оболонському районі столиці/ Фото КМВА

Яка ситуація в Деснянському та Подільському районах

Орієнтовно о 11:53 Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в Деснянському районі Києва. Там працювало ППО.

Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці,

– заявив Кличко.

Він також розповів, що у Подільському районі орієнтовно о 11:58 29 травня уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямували на місце.

Попередньо мер Києва повідомляв, що:

в центральних районах пролунали вибухи;

екстрені служби виїхали на виклик біля центру Києва.

"Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!" – закликав Кличко о 11:33 29 травня.

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