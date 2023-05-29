Міський голова розповів, що станом на 11:33 29 травня атака на Київ триває. Він закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.
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Що відомо про вибухи в Києві
В Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце,
– написав Кличко.
За його словами, рятувально-пожежні служби вже гасять уламки ракети, що палали на проїжджій частині дороги в Оболонському районі.
Уламок ракети в Оболонському районі столиці/ Фото КМВА
Яка ситуація в Деснянському та Подільському районах
Орієнтовно о 11:53 Віталій Кличко повідомив, що вибухи пролунали в Деснянському районі Києва. Там працювало ППО.
Медики госпіталізували одного пораненого в Подільському районі столиці,
– заявив Кличко.
Він також розповів, що у Подільському районі орієнтовно о 11:58 29 травня уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Служби прямували на місце.
Попередньо мер Києва повідомляв, що:
- в центральних районах пролунали вибухи;
- екстрені служби виїхали на виклик біля центру Києва.
"Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів!" – закликав Кличко о 11:33 29 травня.
Росія атакує Київ: коротко
- Російські загарбники атакували столицю України в ніч проти 29 травня. За даними Київської міської адміністрації у Києві та околицях засоби нашої ППО виявили та знищили понад 40 повітряних цілей – це сумарно і дрони, і крилаті ракети.
- Вже орієнтовно о 11:09 29 травня у Києві та області пролунала повітряна тривога. Орієнтовно о 11:15 місцеві мешканці почули вибухи у місті.
- Орієнтовно об 11:16 29 травня Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу систем протиповітряної оборони у місті.
- За попередніми даними КМВА, внаслідок роботи ППО по збиттю ворожих цілей уламки впали в Подільському районі.
- Окрім того, у КМВА підтвердили, що в Оболонському районі уламки впали на проїжджу частину. екстрені служби працюють на місцях. Дані про руйнування та поранених ще уточнюються.