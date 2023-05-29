Окупанти намагалися бити по столиці і 28 травня. Це, зокрема, пов'язано із сакральністю деяких дат для ворога. Річ у тім, що цього дня кияни відзначали День міста. Про це 24 Каналу сказав речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

До теми Через падіння уламків є руйнування: поліція показала наслідки нічної атаки на Київщину

Київ для них залишився міцним горішком, об який вони у лютому – березні 2022 року зламали зуби. Намагаються затероризувати киян та гостей столиці. Але це в них теж не вдається,

– наголосив Шаманов.

Які цілі й наміри ворога

Традиційно, відсутність успіхів на фронті загарбники намагаються компенсувати вбивством цивільних громадян. При цьому росіяни постійно вигадують нові цілі свого відчайдушного терору.

Взимку окупанти намагалися знищити критичну інфраструктуру, щоб, як анонсували пропагандисти, залишити мешканців Києва без світла, води й тепла. Потім заявляли, що хочуть вразити центри прийняття рішень, а столиця – один з пріоритетів. Зараз вони кажуть, що намагаються виявити західні зразки озброєння, маючи на увазі сили та засоби протиповітряної оборони.

"У ворога комплексне завдання: виснаження нашої ППО, ураження і об'єктів інфраструктури, і центрів прийняття рішень, і засобів ППО. Загальна мета – налякати українців", – акцентував речник КМВА.

Останнім часом інтенсивність обстрілів з боку ворога значно зросла. Йдеться як про частоту, так і про кількість застосованої зброї. Чи почнуть російські війська атакувати ще потужніше – передбачити складно.

"Готуватися потрібно до найгіршого, але вірити у краще. Сили ППО працюють цілодобово, не зважаючи на дати в календарі або якісь свята. Вчергове маємо їм подякувати і сподіватися, що й надалі отримуватимемо більше засобів від наших західних партнерів", – підсумував Шаманов.

Атака на Київ 29 травня: що відомо