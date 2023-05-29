Через це у Київській області з 00:31 і аж до 5 ранку тривала повітряна тривога. Під час неї лише довкола Києва та у самій столиці засоби нашої ППО виявили понад 40 повітряних цілей.

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Є пошкодження інфраструктури, проте немає жертв

Як підкреслив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, практично усі ворожі цілі були знищені завдяки Силам протиповітряної оборони. Однак при цьому уникнути пошкоджень інфраструктури, на жаль, не вдалося.

Внаслідок атаки маємо пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області,

– розповів Андрій Нєбитов.

Однак варто зауважити, що, на щастя, загиблих та потерпілих внаслідок масованої російської атаки по Київщині немає. За цю ефективну роботу начальник Головного управління Національної поліції Київщини подякував силам ППО.

Поліція показала наслідки атаки на Київщину

Андрій Нєбитов показав фото наслідків російської нічної атаки ракетами та безпілотниками на Київську область. А також розповів, що внаслідок неї в одному з районів області зайнялась будівля дачного кооперативу.

Пожежа почалась близько 3:29 ночі, тож на місце оперативно прибули поліцейські Київщини та ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу і, на щастя, обійшлося без потерпілих.

Станом на ранок понеділка, 29 травня, поліція Київщини встановлює місця падіння уламків ворожих повітряних об’єктів та фіксує наслідки нічної атаки. З огляду на руйнування, які відбулися через падіння уламків, начальник Нацполіції Київщини вкотре наголосив на правилах поведінки під час повітряних тривог.

Вкотре наголошую – під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях! При виявленні вибухонебезпечних предметів, не чіпайте знахідки, повідомте екстрені служби. Подбайте про свою безпеку!

– акцентував Андрій Нєбитов.

Наслідки атаки на Київщину / Фото з телеграм-канала Андрія Нєбитова

Масована атака Росії в ніч на 29 травня: коротко