Через це у Київській області з 00:31 і аж до 5 ранку тривала повітряна тривога. Під час неї лише довкола Києва та у самій столиці засоби нашої ППО виявили понад 40 повітряних цілей.
Варте уваги До 40 ракет з 9 літаків Ту 95мс й 3 десятки дронів, – Залужний розповів про нічну атаку
Є пошкодження інфраструктури, проте немає жертв
Як підкреслив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, практично усі ворожі цілі були знищені завдяки Силам протиповітряної оборони. Однак при цьому уникнути пошкоджень інфраструктури, на жаль, не вдалося.
Внаслідок атаки маємо пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури в кількох районах області,
– розповів Андрій Нєбитов.
Однак варто зауважити, що, на щастя, загиблих та потерпілих внаслідок масованої російської атаки по Київщині немає. За цю ефективну роботу начальник Головного управління Національної поліції Київщини подякував силам ППО.
Поліція показала наслідки атаки на Київщину
Андрій Нєбитов показав фото наслідків російської нічної атаки ракетами та безпілотниками на Київську область. А також розповів, що внаслідок неї в одному з районів області зайнялась будівля дачного кооперативу.
Пожежа почалась близько 3:29 ночі, тож на місце оперативно прибули поліцейські Київщини та ДСНС. Рятувальники ліквідували пожежу і, на щастя, обійшлося без потерпілих.
Станом на ранок понеділка, 29 травня, поліція Київщини встановлює місця падіння уламків ворожих повітряних об’єктів та фіксує наслідки нічної атаки. З огляду на руйнування, які відбулися через падіння уламків, начальник Нацполіції Київщини вкотре наголосив на правилах поведінки під час повітряних тривог.
Вкотре наголошую – під час повітряної тривоги перебувайте в укриттях! При виявленні вибухонебезпечних предметів, не чіпайте знахідки, повідомте екстрені служби. Подбайте про свою безпеку!
– акцентував Андрій Нєбитов.
Наслідки атаки на Київщину / Фото з телеграм-канала Андрія Нєбитова
Масована атака Росії в ніч на 29 травня: коротко
- Сирени, що сповіщають про повітряну тривогу, завили на всій території України орієнтовно о 1 годині ночі проти 29 травня. Після цього моніторингові групи повідомили про пуски ракет Х-101/555 з Ту-95 з Каспійського напрямку та про дрони, що рухались з Півночі на Захід та на Півдні України.
- Невдовзі після оголошення тривоги у Київській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій та Львівській областях почули вибухи. Однак здебільшого це були звуки не прильотів, а роботи ППО.
- Однак вранці понеділка голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук розповів, що, на жаль, є влучання в портову інфраструктуру. Про деталі він пообіцяв розповісти пізніше.
- Також одна ракета долетіла до Львівщини, про що розповів глава Львівської ОВА Максим Козицький. Її вдалося збити над Золочівським районом, однак уламки впали на дерев'яну господарську будівлю. Через це і будівля, і трактор, який стояв поруч, згоріли, а на місці падіння уламків виникла вирва. Люди ж не постраждали.