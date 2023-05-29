Из-за этого в Киевской области с 00:31 и вплоть до 5 утра продолжалась воздушная тревога. Во время нее вокруг Киева и в самой столице средства нашей ПВО обнаружили более 40 воздушных целей.

Достойно внимания До 40 ракет из 9 самолетов Ту 95мс и 3 десятка дронов, – Залужный рассказал о ночной атаке

Есть повреждения инфраструктуры, однако нет жертв

Как подчеркнул начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, практически все вражеские цели были уничтожены благодаря силам противовоздушной обороны. Однако при этом избежать повреждений инфраструктуры, к сожалению, не удалось.

В результате атаки имеем повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области,

– рассказал Андрей Небытов.

Однако следует отметить, что, к счастью, погибших и пострадавших в результате массированной российской атаки по Киевщине нет. За эту эффективную работу начальник Главного управления Национальной полиции Киевщины поблагодарил сил ПВО.

Полиция показала последствия атаки на Киевщину

Андрей Небытов показал фотографии последствий российской ночной атаки ракетами и беспилотниками на Киевскую область. А также рассказал, что в результате нее в одном из районов области занялось здание дачного кооператива.

Пожар начался около 3:29 ночи, поэтому на место оперативно прибыли полицейские Киевщины и ГСЧС. Спасатели ликвидировали пожар и, к счастью, обошлось без пострадавших.

На утро понедельника, 29 мая, полиция Киевщины устанавливает места падения обломков вражеских воздушных объектов и фиксирует последствия ночной атаки. Учитывая разрушения, произошедшие из-за падения обломков, начальник Нацполиции Киевщины в очередной раз отметил правила поведения во время воздушных тревог.

Еще раз подчеркиваю – во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях! При обнаружении взрывоопасных предметов не трогайте находки, сообщите экстренные службы. Позаботьтесь о своей безопасности!

– акцентировал Андрей Небытов.

Последствия атаки на Киевщину / Фото с телеграм-канала Андрея Небытова

Массированная атака России в ночь на 29 мая: коротко