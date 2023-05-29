Мэр рассказал, что по состоянию на 11:33 29 мая атака на Киев продолжается. Он призвал местных жителей находиться в укрытиях.
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Что известно о взрывах в Киеве
В Оболонском районе сообщения о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место,
– написал Кличко.
По его словам, спасательно-пожарные службы уже тушат обломки ракеты, которые горели на проезжей части дороги в Оболонском районе.
Обломок ракеты в Оболонском районе столицы/ Фото КМВА
Какая ситуация в Деснянском и Подольском районах
Ориентировочно в 11:53 Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Деснянском районе Киева. Там работало ПВО.
Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы,
– заявил Кличко.
Он также рассказал, что в Подольском районе ориентировочно в 11:58 29 мая обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Службы направлялись на место.
Предварительно мэр Киева сообщал, что:
- в центральных районах раздались взрывы;
- экстренные службы выехали на вызов возле центра Киева.
"Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!" – призвал Кличко в 11:33 29 мая.
Россия атакует Киев: коротко
- Российские захватчики атаковали столицу Украины в ночь на 29 мая. По данным Киевской городской администрации в Киеве и окрестностях, средства нашей ПВО обнаружили и уничтожили более 40 воздушных целей – это суммарно и дроны, и крылатые ракеты.
- Уже ориентировочно в 11:09 в Киеве и области прозвучала воздушная тревога. Ориентировочно в 11:15 местные жители услышали взрывы в городе.
- Ориентировочно в 11.16 29 мая Киевская городская военная администрация сообщила о работе систем противовоздушной обороны в городе.
- По предварительным данным КГВА, в результате работы ПВО по сбиванию вражеских целей обломки упали в Подольском районе.
- Кроме того, в КГВА подтвердили, что в Оболонском районе обломки упали на проезжую часть. Экстренные службы работают на местах. Данные о разрушениях и раненых еще уточняются.