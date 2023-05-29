Мэр рассказал, что по состоянию на 11:33 29 мая атака на Киев продолжается. Он призвал местных жителей находиться в укрытиях.

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Что известно о взрывах в Киеве

В Оболонском районе сообщения о падении обломков ракеты на проезжую часть дороги. Все службы направляются на место,

– написал Кличко.

По его словам, спасательно-пожарные службы уже тушат обломки ракеты, которые горели на проезжей части дороги в Оболонском районе.



Обломок ракеты в Оболонском районе столицы/ Фото КМВА

Какая ситуация в Деснянском и Подольском районах

Ориентировочно в 11:53 Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Деснянском районе Киева. Там работало ПВО.

Медики госпитализировали одного раненого в Подольском районе столицы,

– заявил Кличко.

Он также рассказал, что в Подольском районе ориентировочно в 11:58 29 мая обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. Службы направлялись на место.

Предварительно мэр Киева сообщал, что:

в центральных районах раздались взрывы;

экстренные службы выехали на вызов возле центра Киева.

"Атака на Киев продолжается. Не покидайте укрытий!" – призвал Кличко в 11:33 29 мая.

Россия атакует Киев: коротко