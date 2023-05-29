В понедельник, 29 мая, около 11:10 воздушная тревога прозвучала в Киевской области. Через некоторое время телеграм-каналы сообщили о мощных взрывах в столице.

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Взрывы в Киеве

В Киевской городской военной администрации констатировали, что беспокоиться не стоит, ведь это работают системы противовоздушной обороны.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко подтвердил взрывы и уточнил, что зафиксировали их в центральных районах города.

Взрывы в городе. В центральных районах. Оставайтесь в укрытиях,
– написал глава Киева.

Также он добавил, что спасательно-пожарные службы тушат обломки ракеты, что пылают на проезжей части дороги в Оболонском районе.


Обломок сбитой ракеты в Киеве / Фото Кличко

Тушение обломка воздушной цели в Оболонском районе / Фотография КГВА

Через некоторое время в КГВА сообщили, что также обломок воздушной цели упал в Подольском районе – Кличко проинформировал об одном пострадавшем, которого госпитализировали.

По состоянию на 11:45 было зафиксировано 6 обломков ракет в разных районах столицы:

  • Оболонский район:
  1. возле АЗС;
  2. на дорожное покрытие с возгоранием;
  3. на зеленую зону;
  • Деснянский район – на территорию одного из парков;
  • Днепровский район – на дорожное покрытие в разных местах.

Тревоги в других городах

Отметим, что около 11:45 воздушная тревога заполонила все центральные, северные, западные и почти все восточные области. В частности, сигналы предупреждения услышали жители:

  • Черниговской;
  • Житомирской;
  • Полтавской;
  • Винницкой;
  • Кировоградской;
  • Сумской;
  • Львовской;
  • Тернопольской:
  • Волынской;
  • Хмельницкой;
  • Ивано-Франковской;
  • Ровненской;
  • Черновицкой;
  • и Черкасской областей.

Карта тревог на 11:45, 29 мая / alerts.in.ua

Следует позаботиться о безопасности

Следует сказать, что враг очень коварный и в последние недели особенно активно атакует все регионы нашего государства с помощью крылатых ракет, дронов и других видов вооружения. Поэтому ни в коем случае не следует пренебрегать своей безопасностью.

Собственно, в ночь на 29 мая российские оккупанты обстреляли наше государство.

  • На Киев захватчики запустили крылатые ракеты типа Х-101/555 из акватории Каспийского моря и ударные беспилотники Shahed. Важно, что это уже 15 по счету атака БПЛА на столицу с начала мая. В результате этого пострадавших нет, однако есть определенные разрушения инфраструктуры.
  • В то же время были попадания в один из военных объектов Хмельницкой области, из-за чего пострадали 5 летательных аппаратов. Начались работы по восстановлению взлетно-посадочной полосы.
  • Также в Одесской области было попадание в портовую инфраструктуру, о чем сообщил представитель ОВА Сергей Братчук.