24 Канал решил напомнить о диком дилетантстве кремлевских чиновников и наглядно показать, что Украина на карте есть и обозначена на французском как Ukraine pays des cosaques – Украина – страна казаков. Карту можно найти на сайте цифровой библиотеки Национальной библиотеки Франции и ее партнеров из Gallica.

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Что не так с историей о карте без Украины

За несколько дней до большого российского вторжения, когда оно уже казалось очевидным, однако до сих пор не верилось, что произойдет, автор этих строк написал материал о российской элите, которая станет хедлайнером великой войны. Тема "Лавров и песец: слова, доказывающие, что войну против Украины готовят идиоты, невежды и хамы" не была пророческой, но уже тогда казалась очевидной. Впрочем, Россия и российская элита не была бы собой, если бы не превзошла себя в невежестве и отсутствии компетенции.

Очередные примеры этого видим как на низовом уровне, так и в "верхах", каждый раз доказывающих, что московское дно не имеет дна.

Повод еще раз напомнить об этом случился 23 мая, когда российские СМИ показали забавный ролик о встрече президента России Путина и номинального главы судебной ветви власти России. председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. Похоже, что в сфере законности у России никаких проблем, поэтому разговор был об истории.

Между ними состоялся довольно странный разговор, в котором Зорькин "рискнул" представить на "суд и радость" диктатору старинный артефакт.

Как Путин и Зорькин опозорились, осматривая "карту без Украины": смотрите видео

Что известно о карте, которую показали Путину

На стол Путину попала копия известной французской карты Юбера Жайо (1684 года или более поздней редакции), являющейся фактической копией знаменитых атласов королевского географа Николя Сансона и его сына Гийома.

Действительно, во времена Людовика XIV, хотя Зорькину (и это становится очевидным из записи беседы), очень хотелось приплести сюда д'Артаньяна, которого Путин точно знал. Это стало "якорем" для "выдающегося историка", чтобы тот случайно не потерялся в потоке незнакомых слов и терминов.



Карта Московии авторства Гийома Сансона, карта Московии Жайо является ее репликой / иллюстрация Национальной библиотеки Франции

Карта Московии Юбера Жайо, являющаяся репликой карты Юбера Сансона, именно ее копию увидел Путина 23 мая 2023 года.

Жайо приобрел у семьи известных картографов Сансонов права на их работы и неплохо зарабатывал на таком тиражировании. Атласы Жайо издавал в сотрудничестве с сыном Николя – Гийомом Сансоном и полностью полагался на его знания, поскольку сам не имел ни картографического, ни математического образования (он был скульптором).

Обратите внимание! Эта карта имеет полное название "Белая Русь или Московия, поделенная в соответствии с размерами королевств, герцогств, княжеств, провинций и народов, которые сейчас находятся под владычеством царя Руси, известного под именем Великого князя Московии". В названии видим ошибку – автор почему-то приплел сюда "Белую Русь", хотя Московия так никогда не называлась.



Здесь, отметим, ничего удивительного нет – другая карта господина Гийома Сансона, датированная 1674 годом, где представлены украинские земли, называлась "Черная или Польская Русь, которая включает воеводства Черной Руси Волыни и Полодии, поделенные на свои регионы, широко известные как Украина или Страна Казаков". В ней составители перепутали "Черную" и "Красную Русь" (одно из названий Галиции), а также Подолье (Подолие) назвали "Полодия".

Объяснение здесь простое – для французов эти территории были Terra Incognita, особого представления об этих землях авторы атласов не имели, языка не знали. Более того, никогда там не были (в ранних версиях карты украинских земель они вообще назывались "Киммерия" и "Европейская Сарматия", то есть так, как "завещали" античные авторы).

В поздней работе Гийом Сансон использовал более надежные источники, в частности, записи и карты инженера и картографа Гийома Левассера де Боплана – человека, который действительно посещал Украину, долгое время жил и работал здесь, а потому знал о чем пишет (сейчас о Боплане знает любой украинский школьник, но не Путин и Зорькин).

Кстати, в своих работах Боплан активно использует термин "Украина". и это за несколько веков до Ленина, который, по убеждению Путина, якобы "придумал" Украину.



Карта Украины Боплана 1648 года (кстати, обратите внимание, одеты ли казаки в шаровары?)

К тому же Сансон и позже Жайо карты разных частей света "штамповали" в больших количествах (во Франции в то время был бум на карты), на "нюансы" внимания особо не обращали, хотя в новых изданиях обычно исправляли ошибки и уточняли.

А где же на карте Украина?

На карте Сансона 1674 года Украина есть – это название подается как общее. И здесь уже никаких ошибок.



Карта Украины 1674 Гийома Сансона

Но вернемся к карте Зорькина. Центральным местом его "стендапа" было отсутствие на бумаге Украины. Но есть одно но – Украина там есть.

На карте четко, черным по-белому, написано на латыни: "Vkraine ou Pays des Cosaques", в переводе это значит – "Украина – земля казаков".

Коллаж историка Игоря Полуэктова

Интересно, что есть там еще одно похожее название "Окраина" – она соответствует тому, что мы знаем как Слобожанщина и частично землям донских казаков. Кстати, по мнению картографа Жайо, в эту территорию входят не только Чугуев (современная Харьковская область), но и город Белгород, сейчас ставший центром сопротивления режиму Путина в самой России.

"Украина" и "Окраина" / скриншот историка Андрея Байцара

Таким образом, видим, что власть имущие россияне, мягко говоря, не в теме. Они просто не понимают, что именно перед ними, не могут прочесть на карте довольно большие названия. Возможно, здесь пригодился бы Бастрыкин с его лупой, но глава следственного комитета России сейчас занят репрессиями против Международного Уголовного Суда.



Как российская элита работает с "источниками" / фото росСМИ

Зная, как устроена российская бюрократия, предполагаем, что эта презентация была не персональной инициативой Зорькина, кстати, доктора наук, но плодами целого коллектива экспертов. Возможно, это были те самые "ученые мужи", которые писали за Путина его "историческую" статью о единстве русского и украинского народов.

И это приговор российским "специалистам" – прямая оценка их компетентности и знаний. Жаль, что на встречу не пригласили еще одного "специалиста" – бывшего министра образования Мединского, а это вообще тема его докторской диссертации, над которой смеются даже в самой России.

Как в Украине отреагировали на фейк и позор Путина Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на псевдоисторический бред Путина и Зорькина. Он, в частности, отметил, что Украина существовала и будет существовать, а вот "путинской элите" пророчат исчезновение.



"Украина была, есть и будет. Россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического "русского бунта, нищеты и безвластия...".

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Что еще интересного на карте?

На карте Зорькина (Жайо – Сансона) есть Украина, но нет России в ее современном смысле (La Russie здесь подается в значении Русь, потому что авторы различают La Russie Noire и La Russie Blanche, да, современное французское название России созвучно – Russie, однако, на карте это название подается как второстепенное, а главным является именно Московия).

Причина в том, что Московия – историческое название государства, которым сейчас правит Путин. Россия – это искусственный конструкт уже более позднего времени, который связывают уже с XVIII веком и, кстати, его автором сейчас консенсусно считается украинец Феофан Прокопович.

Отметим, на годовщину вторжения Путин уже предупреждал об опасности распада Российской империи и превращении россиян в московитов и уральцев.

Я даже не знаю, сможет ли сохраниться такой этнос как русский народ в том виде, в каком есть сегодня. Ну, будут московиты какие-то там, уральцы и т.д.

– Путин напуган процессами, которые он сам назвал почему-то "раскассированием".

Через полгода глава КС России приносит ему на стол карту с Московией и именно на ней великие геостратеги совершают свои громкие открытия.

На этом изюминки не заканчиваются:

На карте Крым и прилегающие территории принадлежат совсем не Москве, а Крымскому ханству, в оригинале – "Малой Татарии" . Кстати, Москва во времена Людовика XIV платила хану дань, а в XVII веке Крымское ханство в союзе с Османской империей воевало с Россией. В состав Российской империи Крым был включен только в конце XVIII века.

. Кстати, Москва во времена Людовика XIV платила хану дань, а в XVII веке Крымское ханство в союзе с Османской империей воевало с Россией. В состав Российской империи Крым был включен только в конце XVIII века. Также на карте нет родного города Путина Санкт-Петербурга , он будет основан позже. Более того, территория, на которой впоследствии появится город, на карте обозначена как Ингрия и владения Швеции (сейчас – союзника Украины и будущего члена НАТО). К Российской империи ее присоединят только 1702 году.

, он будет основан позже. Более того, территория, на которой впоследствии появится город, на карте обозначена как Ингрия и владения Швеции (сейчас – союзника Украины и будущего члена НАТО). К Российской империи ее присоединят только 1702 году. Нет на карте и российского города "Владимир", а есть "Володимир".

Интересное наблюдение! Авторы карты времен Людовика XIV справедливо лишают современную Россию почти всех ее восточных владений. Сибири и других захваченных позже земель. Таким образом, на карте, которую принес Зорькин Путину, видим что-то вроде одного из вариантов дезинтеграции России из кабинета Буданова.

Конечно, ни Путин, ни Зорькин этого не поняли и не заметили. Эти люди давно уже на обочине истории, ведь их время уже прошло. Просто они об этом не знают, впрочем, не упускают никакого шанса доказать собственную некомпетентность и невежество.