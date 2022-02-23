Речь о громких высказываниях политиков – непосредственных участников событий. Абсолютное большинство заявлений было сделано с серьезными выражениями лиц, однако далеко не всегда их можно назвать разумными. Сайт 24 канала собрал наиболее показательные выступления зимы, позволяющие осознать всю абсурдность ситуации и слабость позиции агрессора.

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Мемуары Лаврова

В январе 2022 года выяснилось, что идеологически новая волна конфликта России и цивилизованного мира опирается на пустое место. По крайней мере, так представляется со слов "мэтра" российской дипломатии Сергея Лаврова. Под его руководством был подготовлен ультиматум США и НАТО с жесткими требованиями. Когда Россия получила отказ – 27 января Лавров записал видео, где пояснил, что позиция России базируется... на каких-то мемуарах.

Нам клялись в 1990-м году, когда объединялась Германия и решались вопросы европейской безопасности, что НАТО не расширится ни на дюйм к востоку от реки Одер. Эти заверения, эти факты – они хорошо известны. Они изложены во многих мемуарах деятелей США, Великобритании и Германии. Сейчас, когда эта тема начала обсуждаться очень остро, мы показали эту мемуарную литературу, на Западе нам сказали, что их не так поняли,

– Лавров определил мемуаристику как новую русскую "скрепу".

Интересно, сам Лавров хотя бы понимает, какой бред несет? Почему не говорит, что в 1990-м году в переговорах между СССР и США шла речь сугубо о ГДР (и это обещание было выполнено), почему не вспоминает хотя бы того же Горбачева, который много раз публично опровергал этот миф. И что это вообще за дипломатические тренды – апелляция к мемуарам?

Похабность Суркова

Еще дальше, вглубь веков, погрузился один из главных идеологов "русского мира" Владислав Сурков. Он нашел почву новой конфронтации с Западом в событиях столетней давности.

Так, в своей очередной графоманской статье Сурков призвал к ревизии, на минуточку, Брестского мирного договора между кайзеровской Германией и большевистской Россией. Ревизию эту придется внедрять военным путем, Сурков стыдливо называет его "практической и прикладной геополитикой".

Тесно и скучно, и неловко... и немыслимо оставаться России в пределах похабного (Брестского) мира. Мы за мир. Понятно. Но не за похабный. За правильный,

– написал Сурков.

Эти фантазии были бы уместным где-то на кухне в душной "хрущевке" во времена "перестройки" у какого-то Гиркина во время распития третьей бутылки водки на встрече реконструкторов с мечтами о "попаданцах", а ведь россияне сейчас предлагают считать это "скрепой" и основой пропаганды. На уровне упомянутых выше "мемуаров". Последствия этого могут быть ужасными.

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Подкаст ненависти

Еще одним визионером в России, кроме Суркова, считается Владимир Жириновский. В отличие от коллеги, работающего в публицистическом жанре, лидер ЛДПР стал подкастером.

21 января 2022 года на "Радио Комсомольская правда" российский политик дал дикую аналитику по Украине.

Ни на какие уступки мы не должны идти. А Зеленский расстреливает наших граждан каждый день. На какие уступки он пойдет? Выдавать не десять патронов, а семь? Чтобы убивать меньше русских? Поэтому полностью исключаются любые переговоры с Зеленским. Ему паковать чемоданы и бежать из страны... Граждане Украины уже раскупают спички, соль, гречку и тому подобное. Они понимают, что любое будущее обострение ситуации приведет к окончательному кризису. Там не хватает газа, угля, нефти, продуктов питания. Поэтому Украине конец. Забудьте это слово. Будут малороссийские губернии,

– поделился Жириновский своими больными фантазиями.

В Украине над этими словами экзальтированного политика посмеялись, а в России – поверили, ведь десятилетия пропаганды не прошли даром. Впрочем, ныне Жириновский лишился возможности продуцировать подобный бред, поскольку лечится от COVID-19.

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Сверхъядерное оружие и угрозы Путина

Темы войны и угроз Западу затрагивает самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Из его заявлений только за февраль 2022 года можно было бы записать целый стендап, но последний перл действительно впечатляет и выглядит как "панч".

В случае необходимости, если такие нелепые, глупые шаги сделают наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, а еще сверхъядерное, перспективное, для того, чтобы защитить свою территорию,

– сказал Лукашенко на учениях "Союзная решимость – 2022".

Так, речь идет о личном изобретении господина Лукашенко – "сверхъядерном оружии". Что это такое – не знает никто, кроме голосов в голове диктатора.

Лукашенко угрожает миру / Фото Getty Images

Предположение о его российском происхождении является наиболее вероятным, ведь именно российский коллега Лукашенко на пресс-конференции с президентом Франции Макроном пугал мир ядерной войной 7 февраля 2022 года.

Вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и России не сопоставим. Мы также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных стран, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет, и вы окажетесь втянутыми в этот конфликт без своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, когда будете выполнять пункт пятый Римского договора,

– так Путин угрожал миру 7 февраля 2022 года.

Дипломатическая дефекация

Низкий интеллектуальный уровень является характерной чертой всего руководства России, впрочем, еще большей проблемой являются манеры представителей так называемой российской элиты. В этом все имели несчастье убедиться много раз. Зима 2022 года снова дала такую возможность.

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Среди лидеров – российский посол в Швеции Виктор Татаринцев, между прочим, выпускник ведущего вуза России и орденоносец. Что же данный орденоносец заявил в февральском интервью шведскому изданию aftonbladet.se?

Извините за язык, но мы ср*ли на все их санкции. У нас уже было так много санкций, и во многом они положительно повлияли на нашу экономику и наше сельское хозяйство. Мы стали более самодостаточными и смогли увеличить экспорт. У нас нет ни итальянских, ни швейцарских сыров, но мы научились делать одинаково хороший русский сыр по итальянским и швейцарским рецептам,

– заявил Татаринцев.

Удивляться хамству Виктора Татаринцева не стоит, он – лишь выразитель официального курса российской дипломатии. Еще одним ее лицом является министр иностранных дел, ругается, как портовый грузчик, а также пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, которая рифмует своего шефа и всю политику своей страны с обсценной лексикой.

"В комнате переговоров партнеров ждали двое: Лавров и песец", – так подписала "остроумная" Захарова фотографию, на которой был изображен ее патрон и тотемный для россиян зверек. Кстати, этот кадр был сделан во время встречи ОБСЕ 2 декабря 2021 года в Стокгольме, неподалеку от места работы Татаринцева.

Впоследствии отличился и сам Лавров. В интервью ТАСС от 18 февраля он требовал, чтобы "коллективный Запад" использовал в переговорах с Россией криминальные практики 90-х.

Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие – "пацан сказал – пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне",

– так министр иностранных дел РФ требовал, чтобы "в натуре" все было "четко".

Кстати, в России "пацанство" пока официально вне закона – российский суд признал движение "АКЕ", неотъемлемой частью которого являются так называемые "понятия", экстремистским.

"Красная плесень" Путина

С другой стороны, удивляться нечему, когда президент России ведет себя как гопник и на официальных встречах на высшем уровне цитирует похабные стишки из репертуара панков из группы "Красная плесень".

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Путин в очередной раз продемонстрировал свою поверхностность, что, собственно, не является новостью для читателей 24 канала (в частности, уровень исторических знаний Путина мы рассматривали на примере его статьи об Украине).

Голос разума

Во всем потоке русского бреда и диких заявлений голосом разума звучат слова канцлера Германии Олафа Щольца. Они, между прочим, прозвучали в Москве.

Дальнейшее расширение НАТО на восток – вряд ли мы будем иметь дело с этим вопросом, пока будем находиться на наших должностях. Я, конечно, не знаю точно, сколько президент (Путин – 24 канал) собирается оставаться на своем посту – наверное, дольше. Но не вечно,

– заявил канцлер Германии с легкой улыбкой.

Господин Шольц прав – время играет против России. Впрочем, украинцам от этого пока не легче, ведь имеем дело с непутевым, но жестоким и грубым, а главное – непредсказуемым соседом.

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