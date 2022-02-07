Как работает российская пропаганда

После развала СССР и провозглашения самостоятельной Украины информационная зависимость от России никуда не исчезла. Бывшая метрополия в 90-е, хотя и была слаба, но никогда не забывала о "мягкой силе".

По теме YouTube заблокировал каналы ОПЗЖ UkrLive и "Первый независимый"

Российское информационное пространство и российская адженда доминировали в Украине – кремлевская пропаганда работала в полную силу. Несмотря на это, окончательно убедить украинцев в том, что их страна должна быть колонией России, не удалось.

В 2014 году в Украине был свергнут промосковский режим – тогда же Россия начала открытую вооруженную агрессию, захватила Крым и часть Донбасса. Это была гибридная война, ведь оккупанты наносили удары не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Поток российских фейков о "гражданской войне", "зеленых человечках", "распятых мальчиках", "двух рабах", "американских наемниках", "нацистах-бЕндеровцах" и т.п. зомбировал людей и фактически развязывал оккупантам руки.

Тогда же возник вопрос – как противодействовать российской пропаганде. Первые попытки были трудными. Как и в зоне реальных боевых действий, тяжелое бремя взяли на себя волонтеры – именно благодаря их стараниям было развеяно немало мифов русской пропаганды.

Также к борьбе приобщилось немало украинских СМИ, занявших государственную позицию. Впрочем, среди украинских средств массовой информации сформировалась довольно мощная пятая колонна, которая руководствовалась интересами Кремля и наносила большой ущерб Украине – ее репутации и обороноспособности.

Важно "Дружба народов": как Россия 30 лет пыталась уничтожить украинскую государственность

МинСтець

В конце 2014 года украинские власти поняли необходимость системного противодействия российской информационной агрессии. Именно этим фактом объяснялось появление нового ведомства – Министерства информационной политики. Оно получило неформальное название "МинСтець" – от фамилии его руководителя – Юрия Стеця.

В Украине появление института восприняли с энтузиазмом, однако, довольно быстро пришло разочарование – "МинСтець" огорчил своей неэффективностью и бездействием, получил репутацию синекуры для кума тогдашнего президента Порошенко, а также стал информационным приютом для так называемых "порохоботов" государства, которое больше занималось отбеливанием его репутации после очередного факапа, чем системной борьбой с оккупантами и их нарративами.

Интересно Уже не МинСтець – соцсети отреагировали на отставку Стеця

Так было потеряно время и стратегическую инициативу, что позволило пророссийским силам перейти в наступление на информационном фронте.

Телеканалы "Интер", NewsOne, 112 Украина, ZIK и другие, сайты "Вести" (с 2016 года – Страна.ua), "РИА Новости-Украина", а также куча так называемых "блоггеров" в соцсетях во главе с Анатолием Шарием , Андреем Портновым и тому подобное каждый день отравляли мнения украинцев.

Санкции и блокировка российских соцсетей

Только через 3 года после начала войны украинская власть решилась нанести ответный удар. 28 апреля 2017 года на заседании СНБО были приняты санкции против российских медиа в Украине, а 15 мая того же года тогдашний президент Порошенко своим указом запретил деятельность российских соцсетей и поисковых сервисов – Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Летом 2017-го было открыто уголовное производство против издателя "Страны-Юа" Гужвы. Еще через год была остановлена ​​антиукраинская деятельность "РИА Новости-Украина" и арестован руководитель пропагандистов Вышинский.

Эти шаги позволили частично заткнуть российскую пропаганду в Украине, а блокировка российских соцсетей и почтовых сервисов нанесла большой удар не только по пропагандистам, но и спецслужбам страны-агрессора.

Обратите внимание Как не стать жертвой московских фейков: советы Христо Грозева

На этом этапе борьбы с российской пропагандой стали очевидны и некоторые проблемы. В частности, отказ украинских властей от реализации судебной реформы привел к тому, что многим пророссийским пропагандистам удалось избежать ответственности, а отсутствие политической воли, четкой и понятной информационной политики, а главное – подковерные договоренности, не позволили завершить зачистку информационного поля Украины от агентов влияния врага.

Как активисты пикетировали телеканал "НАШ" 2 февраля 2022 года / Фото Валентины Полищук:

Таким образом, в информационном пространстве остались такие деятели, как Вячеслав Пиховшек, Надежда Савченко, Илья Кива, Евгений Мураев, Светлана Крюкова, Елена Бондаренко, Матвей Ганапольский, а главное – сам Медведчук.

Расцвет и упадок медийной империи Медведчука

Смена власти в Украине не сразу повлияла на ситуацию. Пока президент Зеленский обещал "посмотреть в глаза Путину", кум последнего – Виктор Медведчук – завершал формирование собственной медийной империи, начатое при содействии Петра Порошенко.

2019 и 2020 годы стали апофеозом пророссийского информационного шабаша. Только тогда новая украинская власть поняла опасность.

Не упустите День свободы прессы: как отличить журналиста от пропагандиста

2 февраля 2021 года президент Зеленский на основании решения СНБО уничтожил медийную империю кума Путина – были введены санкции против его миньона и номинала Тараса Козака, а через две недели – против самого Медведчука и его жены Марченко.

Тогда же были наконец-то выключены из эфира пропагандистские каналы NewsOne, 112 Украина и ZIK, действовавшие в интересах агрессора. Блокировка заставила каналы Медведчука мигрировать в YouTube и фактически закрыться в небольшом гетто, которое практически никто не смотрел, но на которое тоже тратились большие деньги.

"НАШ" – не наш"

После этого в украинском телепространстве остался только один откровенно антиукраинский телеканал – НАШ, номинальным владельцем которого является пророссийский политик-популист Евгений Мураев. Тот самый, которого британская разведка открыто назвала агентом влияния Москвы.

Украинцы вышли под стены телеканала "НАШ" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

"НАШ" неоднократно пикетировали представители общественности, последний большой пикет прошел 2 февраля. Вопрос о блокировке и этого ресурса вставал неоднократно, но сейчас он до сих пор работает.

Активисты собрались возле телеканала "НАШ": смотрите видео

Второй фронт

Угроза нового полномасштабного вторжения России в Украину привлекла к нашему государству внимание всего мира. В частности, и для работы российских и пророссийских пропагандистов в глобальных соцсетях. Наконец был включен банхамер.

4 февраля 2022 года утро для многих началось с истерического вопля на весь фейсбук журналистки Медведчука Дианы Панченко. Оказалось, что администрация YouTube заблокировала остатки медийной империи кума Путина – каналы UkrLive и Первый Независимый. Такая же участь постигла ее коллег из YouTube-каналов террористов Донбасса.

YouTube заблокировал "Первый Независимый" и UkrLive / Скриншот

Еще раньше серия банов прокатилась по Facebook и Twitter. Если так пойдет дальше, пропагандистам останется только TikTok. Пока что.

Впрочем, угроза не миновала – сайт "Страна.ua", забаненный в августе 2021 года, сейчас работает через "зеркало". Никуда не делась и сеть телеграм-каналов, действующая в интересах России, хотя в 2021 году и по ним были нанесены достаточно мощные удары.

Суммируя 8 лет борьбы с антиукраинской пропагандой, хочется сказать – "наконец-то", констатировать, что немало времени и возможностей было упущено на старте, но и признать – когда шанс все исправить появился, его наконец не упустили. Впрочем, это только начало долгого пути. К победе.

Как активисты пикетировали пророссийский телеканал: смотрите видео