Так, эти каналы теперь недоступны на YouTube. СНБО еще раньше вводил против них санкции, сообщает 24 канал.

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Каналы "перебрались" на другие адреса

Первой о блокировке ночью 4 февраля сообщила ведущая Диана Панченко в фейсбуке. Затем представители каналов начали говорить якобы об "американской цензуре".

В совместном заявлении "Первый независимый" и UkrLive отметили, что продолжают вещать по другим адресам. Говорят, что не останавливаются.

Что этому предшествовало

Совет по национальной безопасности и обороне 28 декабря 2021 года ввел санкции против медиахолдингов "Тайм медиа", "Телепространство" и "Медиахолдинг Новости". В них входят, в частности, "Первый независимый" и Ukrlife.

Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет пользования радиочастотным ресурсом, прекращение телекоммуникационных услуг и тому подобное.

"Первый независимый" создали взамен другим медведчуковским каналам

Заметим, СНБО еще 2 февраля 2021 года ввел санкции против соратника лидера ОПЗ Виктора Медведчука Тараса Козака. Из-за этого прекратили вещание телеканалы, которые ему принадлежали – ZIK, NewsOne и "112 Украина".

После этого бывшие журналисты этих телеканалов вроде бы объединились и создали "Первый независимый". В сентябре сообщили, что нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый".

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