В собственности медиахолдингов, на которые СНБО наложил санкции, находились каналы ZIK, "NewsOne", "112 Україна", "Перший незалежний" и "UkrLive".

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Какие ограничения предусмотрены для медиахолдингов

Для всех медиахолдингов, против которых были введены санкции 28 декабря, предложен ряд ограничений, в частности:

блокировка активов;

ограничение торговых операций;

запрет на вывод капитала за пределы Украины;

приостановка экономических и финансовых обязательств;

аннулирование лицензий;

запрет на приватизацию или аренду государственного имущества;

запрет на использование радиочастотного ресурса Украины;

ограничение или прекращение телевещания;

полный или частичный запрет на действия с ценными бумагами;

запрет на инвестиции в иностранные государства и лицензии от Нацбанка;

запрет на передачу технологий и объектов интеллектуальной собственности;

прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

Срок действия санкций – 5 лет. Теперь МИД Украины должен проинформировать зарубежных партнеров об этих ограничениях.

Что известно о медиахолдингах, попавших под санкции

"Медиахолдинг Новости" является основным владельцем каналов Медведчука, таких как ZIK, "NewsOne", "112 Україна", "Перший незалежний" и "UkrLive". До февраля 2021 года владельцами холдинга были одиозный Виктор Медведчук и его бизнес-партнер Тарас Козак. В октябре медиахолдинг приобрел другой депутат от ОПЗЖ – Нестор Шуфрич.

Тайм Медиа является одним из владельцев канала "Перший незалежний", который создали из работников каналов ZIK, "NewsOne", "112 Україна" после прекращения вещания. Этот холдинг также перекупил Нестор Шуфрич.

"Телепространство", который также выкупил Шуфрич, имеет в своей собственности канал "UkrLive", на частотах которого транслировали "Перший незалежний".

Санкции против каналов Медведчука

2 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против бизнес-партнера нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака. Поэтому каналы ZIK, NewsOne и "112 Україна" прекратили вещание, поскольку были частью собственности Козака.

Бывшие работники заблокированных каналов якобы объединились и создали телеканал "Перший незалежний". В сентябре 2021 года 60% акций этого канала купил коллега Медведчука по партии Нестор Шуфрич.

Сам Шуфрич оправдал эту "покупку" тем, что якобы сделал это "по просьбе журналистов канала".

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