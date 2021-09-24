Одиозный нардеп также заявил, что подписал согласие на невмешательство в редакционную политику. Кроме того, Нестор Шуфрич заявил, что не имеет никаких финансовых связей с Россией, поэтому "обвинить его в терроризме" будет невозможным.
Обратите внимание Нацсовет проверит скандальный "Первый независимый" из-за информации от СБУ
Шуфрич традиционно пожаловался на власть
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявил, что СБУ оказывает давление на журналистов телеканала, а власть просто закрывает на это глаза. Поэтому и политик решил стать владельцем канала "Первый независимый", чтобы защитить его. Также одной из причин стал конфликт с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.
Осознаю все риски, которые связаны с этим решением. Рассчитывать на Верховенство права, справедливые суды, к сожалению, в Украине сегодня не приходится. Честно говоря и раньше не сильно приходилось, хотя, так как сейчас, не было, пожалуй, никогда. Однако считаю своим гражданским долгом поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была,
– заявил Шуфрич
Кроме того, народный депутат пожелал своим новым подчиненным "честных и смелых" репортажей. Однако тот факт, что Нестор Шуфрич вместе с каналом получил контрольный пакет санкций, решили не упоминать.
Блокировка каналов Медведчука: главное
- 2 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против соратника лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака. Из – за этого прекратили вещание телеканалы, которые ему принадлежали – ZIK, NewsOne и "112 Украина".
- Бывшие работники этих телеканалов якобы объединились и создали телеканал "Первый независимый".
- Через час после начала вещания канал заблокировали провайдеры.
- СБУ направила Нацсовету предупреждение об этом телеканале, который может представлять потенциальную угрозу Украине.
Текст публикации пресс-службы Шуфрича
"Сегодня принял предложение от журналистов группы телеканала "Первый независимый" присоединиться к совладельцам с мажоритарной акцией. Сразу подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива.
Конфликт телеканала "Первый независимый" с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который поставил под сомнение прозрачность собственности, побудил меня принять это решение.
Действия Службы безопасности Украины в отношении телеканала и отключения электросетей их контрагентов, что обеспечивает передачу сигнала на спутник, я воспринимаю как нарушение прав журналистов выполнять свою работу полностью, а также давление на свободу слова.
Осознал все риски связанные с этим решением. К сожалению, сегодня рассчитывать на верховенство права в Украине не нужно. Честно говоря, раньше никогда не было много, хотя, с этого момента, пожалуй, никогда не было. Тем не менее, я считаю своим гражданским долгом поддержать команду журналистов в их стремлении говорить правду, какой бы она ни была.
Сразу хочу отметить, что у меня нет финансовых интересов с Россией, нельзя будет сделать из меня террориста!
Желаю журналистам смелых, высокомерных репортажей на основе проверенной и честной информации. Пусть в ваших новостях всегда доминируют три точки зрения: каждая из сторон и независима.
Слушания должны оценивать не власть, не оппозиционные политики, а наши граждане, которые будут главными бенефициарами того, что происходит в Украине.
Удачи вам! Вот вам! Полный вперед!", – Нестор Шуфрич.