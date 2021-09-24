Одиозный нардеп также заявил, что подписал согласие на невмешательство в редакционную политику. Кроме того, Нестор Шуфрич заявил, что не имеет никаких финансовых связей с Россией, поэтому "обвинить его в терроризме" будет невозможным.

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Шуфрич традиционно пожаловался на власть

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявил, что СБУ оказывает давление на журналистов телеканала, а власть просто закрывает на это глаза. Поэтому и политик решил стать владельцем канала "Первый независимый", чтобы защитить его. Также одной из причин стал конфликт с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

Осознаю все риски, которые связаны с этим решением. Рассчитывать на Верховенство права, справедливые суды, к сожалению, в Украине сегодня не приходится. Честно говоря и раньше не сильно приходилось, хотя, так как сейчас, не было, пожалуй, никогда. Однако считаю своим гражданским долгом поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она ни была,

– заявил Шуфрич

Кроме того, народный депутат пожелал своим новым подчиненным "честных и смелых" репортажей. Однако тот факт, что Нестор Шуфрич вместе с каналом получил контрольный пакет санкций, решили не упоминать.

Блокировка каналов Медведчука: главное

2 февраля 2021 года СНБО ввел санкции против соратника лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Тараса Козака. Из – за этого прекратили вещание телеканалы, которые ему принадлежали – ZIK, NewsOne и "112 Украина".

Бывшие работники этих телеканалов якобы объединились и создали телеканал "Первый независимый".

Через час после начала вещания канал заблокировали провайдеры.

СБУ направила Нацсовету предупреждение об этом телеканале, который может представлять потенциальную угрозу Украине.

Текст публикации пресс-службы Шуфрича

"Сегодня принял предложение от журналистов группы телеканала "Первый независимый" присоединиться к совладельцам с мажоритарной акцией. Сразу подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива.

Конфликт телеканала "Первый независимый" с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который поставил под сомнение прозрачность собственности, побудил меня принять это решение.

Действия Службы безопасности Украины в отношении телеканала и отключения электросетей их контрагентов, что обеспечивает передачу сигнала на спутник, я воспринимаю как нарушение прав журналистов выполнять свою работу полностью, а также давление на свободу слова.

Осознал все риски связанные с этим решением. К сожалению, сегодня рассчитывать на верховенство права в Украине не нужно. Честно говоря, раньше никогда не было много, хотя, с этого момента, пожалуй, никогда не было. Тем не менее, я считаю своим гражданским долгом поддержать команду журналистов в их стремлении говорить правду, какой бы она ни была.

Сразу хочу отметить, что у меня нет финансовых интересов с Россией, нельзя будет сделать из меня террориста!

Желаю журналистам смелых, высокомерных репортажей на основе проверенной и честной информации. Пусть в ваших новостях всегда доминируют три точки зрения: каждая из сторон и независима.

Слушания должны оценивать не власть, не оппозиционные политики, а наши граждане, которые будут главными бенефициарами того, что происходит в Украине.

Удачи вам! Вот вам! Полный вперед!", – Нестор Шуфрич.