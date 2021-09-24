Одіозний нардеп також заявив, що підписав згоду на невтручання в редакційну політику. Крім того, Нестор Шуфрич заявив, що не має жодних фінансових зв'язків з Росією, тому "звинуватити його в тероризмі" буде неможливим.

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Шуфрич традиційно поскаржився на владу

Нардеп від "Опозиційної платформи – за життя" заявив, що СБУ чинити тиск на журналістів телеканалу, а влада просто закриває на це очі. Тому й політик вирішив стати власником каналу "Перший незалежний", щоб захистити його. Також однією з причин став конфлікт з Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення.

Усвідомлюю всі ризики, які пов'язані з цим рішенням. Розраховувати на Верховенство права, справедливі суди, на жаль, в Україні сьогодні не доводиться. Чесно кажучи і раніше не сильно доводилося, хоча, так як зараз, не було, мабуть, ніколи. Проте вважаю своїм громадянським обов'язком підтримати журналістський колектив в його прагненні говорити правду, якою б вона не була,

– заявив Шуфрич

Крім того, народний депутат побажав своїм новим підлеглим "чесних та сміливих" репортажів. Однак той факт, що Нестор Шуфрич разом з каналом отримав контрольний пакет санкцій, вирішили не згадувати.

Блокування каналів Медведчука: головне

2 лютого 2021 року РНБО ввела санкції проти соратника лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Тараса Козака. Через це припинили мовлення телеканали, які йому належали – ZIK, NewsOne та "112 Україна".

Колишні працівники цих телеканалів начебто об'єдналися і створили телеканал "Перший незалежний".

Через годину після початку мовлення канал заблокували провайдери.

СБУ надіслала Нацраді попередження про цей телеканал, який може становити потенційну загрозу Україні.

Текст публікації пресслужби Шуфрича

"Сьогодні прийняв пропозицію від журналістів групи телеканалу "Перший незалежний" приєднатися до співвласників з мажоритарною акцією. Одразу підписав угоду про невтручання в редакційну політику журналістського колективу.

Конфлікт телеканалу "Перший незалежний" з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, яка поставила під сумнів прозорість власності, спонукав мене прийняти це рішення.

Дії Служби безпеки України щодо телеканалу та відключення електромереж їх контрагентів, що забезпечує передачу сигналу на супутник, я сприймаю як порушення прав журналістів виконувати свою роботу повністю, а також тиск на свободу слова.

Усвідомив всі ризики пов'язані з цим рішенням. На жаль, сьогодні розраховувати на верховенство права в Україні не потрібно. Чесно кажучи, раніше ніколи не було багато, хоча, з цього моменту, мабуть, ніколи не було. Тим не менш, я вважаю своїм громадянським обов'язком підтримати команду журналістів в їхньому прагненні говорити правду, якою б вона не була.

Відразу хочу зазначити, що в мене немає фінансових інтересів з Росією, не можна буде зробити з мене терориста!

Бажаю журналістам сміливих, зарозумілих репортажів на основі перевіреної та чесної інформації. Нехай у ваших новинах завжди домінують три точки зору: кожна зі сторін і незалежна.

Слухання мають оцінювати не влада, не опозиційні політики, а наші громадяни, які будуть головними бенефіціарами того, що відбувається в Україні.

Удачі вам! Ось вам! Повний вперед!", – Нестор Шуфрич.