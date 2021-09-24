Одіозний нардеп також заявив, що підписав згоду на невтручання в редакційну політику. Крім того, Нестор Шуфрич заявив, що не має жодних фінансових зв'язків з Росією, тому "звинуватити його в тероризмі" буде неможливим.
Зверніть увагу Нацрада перевірить скандальний "Перший незалежний" через інформацію від СБУ
Шуфрич традиційно поскаржився на владу
Нардеп від "Опозиційної платформи – за життя" заявив, що СБУ чинити тиск на журналістів телеканалу, а влада просто закриває на це очі. Тому й політик вирішив стати власником каналу "Перший незалежний", щоб захистити його. Також однією з причин став конфлікт з Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення.
Усвідомлюю всі ризики, які пов'язані з цим рішенням. Розраховувати на Верховенство права, справедливі суди, на жаль, в Україні сьогодні не доводиться. Чесно кажучи і раніше не сильно доводилося, хоча, так як зараз, не було, мабуть, ніколи. Проте вважаю своїм громадянським обов'язком підтримати журналістський колектив в його прагненні говорити правду, якою б вона не була,
– заявив Шуфрич
Крім того, народний депутат побажав своїм новим підлеглим "чесних та сміливих" репортажів. Однак той факт, що Нестор Шуфрич разом з каналом отримав контрольний пакет санкцій, вирішили не згадувати.
Блокування каналів Медведчука: головне
- 2 лютого 2021 року РНБО ввела санкції проти соратника лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Тараса Козака. Через це припинили мовлення телеканали, які йому належали – ZIK, NewsOne та "112 Україна".
- Колишні працівники цих телеканалів начебто об'єдналися і створили телеканал "Перший незалежний".
- Через годину після початку мовлення канал заблокували провайдери.
- СБУ надіслала Нацраді попередження про цей телеканал, який може становити потенційну загрозу Україні.
Текст публікації пресслужби Шуфрича
"Сьогодні прийняв пропозицію від журналістів групи телеканалу "Перший незалежний" приєднатися до співвласників з мажоритарною акцією. Одразу підписав угоду про невтручання в редакційну політику журналістського колективу.
Конфлікт телеканалу "Перший незалежний" з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, яка поставила під сумнів прозорість власності, спонукав мене прийняти це рішення.
Дії Служби безпеки України щодо телеканалу та відключення електромереж їх контрагентів, що забезпечує передачу сигналу на супутник, я сприймаю як порушення прав журналістів виконувати свою роботу повністю, а також тиск на свободу слова.
Усвідомив всі ризики пов'язані з цим рішенням. На жаль, сьогодні розраховувати на верховенство права в Україні не потрібно. Чесно кажучи, раніше ніколи не було багато, хоча, з цього моменту, мабуть, ніколи не було. Тим не менш, я вважаю своїм громадянським обов'язком підтримати команду журналістів в їхньому прагненні говорити правду, якою б вона не була.
Відразу хочу зазначити, що в мене немає фінансових інтересів з Росією, не можна буде зробити з мене терориста!
Бажаю журналістам сміливих, зарозумілих репортажів на основі перевіреної та чесної інформації. Нехай у ваших новинах завжди домінують три точки зору: кожна зі сторін і незалежна.
Слухання мають оцінювати не влада, не опозиційні політики, а наші громадяни, які будуть головними бенефіціарами того, що відбувається в Україні.
Удачі вам! Ось вам! Повний вперед!", – Нестор Шуфрич.