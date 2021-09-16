Відтак, після звернення СБУ перевірку на каналі зробить Нацрада. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 16 вересня, а ліцензіату призначили позапланову виїзну перевірку.

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Хто 100%-ий власник – невідомо

Національна рада перевірятиме, чи не має діяльність каналу суперечностей із законом. Річ у тім, що у документах, які ТОВ "Тайм медіа" надало Нацраді, його власником зі 100% часткою зазначено ТОВ "Медіахолдинг новини".

За інформацією ліцензіата, цією компанію володіють одразу 99 фізичних осіб, кожному з яких належить по 1%. Водночас, як зазначається, 98 із них передали всі свої частки в управління одній особі – Панченко Діані Віталіївні. Вона також є одним із 99 співвласників компанії і вказана її кінцевим бенефіціарним власником.



На 99% компанією керує телеведуча Діана Панченко / Фото з інстаграму dianapanchenko

Відтак ліцензіат інформує лише про 99% володіння статутним капіталом компанії, які перебувають в управлінні та власності Панченко Діани. Тобто інформації про повне 100% володіння компанією немає. Саме тому Нацрада і влаштує перевірку "Першого незалежного".

Хто така Діана Панченко Українська журналістка, телеведуча. Бренд-обличчя телеканалу NewsOne із 2015 року. У 2021 році потрапила у скандал через те, що



Журналіст видання "Детектор медіа" Ярослав Зубченко називав її " Українська журналістка, телеведуча. Бренд-обличчя телеканалу NewsOne із 2015 року. У 2021 році потрапила у скандал через те, що відкривала міжнародний фестиваль "Слов'янський базар" у білоруському Вітебську.Журналіст видання "Детектор медіа" Ярослав Зубченко називав її " найгіршим медійником 2020 року"

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