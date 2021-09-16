Поэтому после обращения СБУ проверку на канале сделает Нацсовет. Соответствующее решение приняли на заседании 16 сентября и назначили лицензиату внеплановую выездную проверку.

Ранее Нацсовет оштрафовал NewsOne, "НАШ" и "112 Украина" на сотни тысяч гривен

Кто 100%-ый владелец – неизвестно

Национальный совет будет проверять, нет ли в деятельности канала противоречий с законом. Дело в том, что в документах, которые ООО "Тайм медиа" предоставило Нацсовету, его владельцем со 100% долей указано ООО "Медиахолдинг новости".

По информации лицензиата, этой компанией владеют сразу 99 физических лиц, каждому из которых принадлежит по 1%. В то же время, как отмечается, 98 из них передали все свои доли в управление одному лицу – Панченко Диане Витальевне. Она также является одним из 99 совладельцев компании и указана ее конечным бенефициарным владельцем.



На 99% компанией руководит телеведущая Диана Панченко / Фото из инстаграму dianapanchenko

Поэтому лицензиат информирует только о 99% владения уставным капиталом компании, которые находятся в управлении и собственности Панченко Дианы. То есть информации о полном 100% владении компанией нет. Именно поэтому Нацсовет и устроит проверку "Первого независимого".

Кто такая Диана Панченко? украинская журналистка, телеведущая. Бренд-лица телеканала NewsOne с 2015 года. В 2021 году попала в скандал из-за того, что открывала международный фестиваль "Славянский базар" в белорусском Витебске. Журналист издания "Детектор медиа" Ярослав Зубченко называл ее "худшим медийщиком 2020 года".

"Первый независимый" и ZIK, "112 Украина", NewsOne