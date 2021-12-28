У власності медіахолдингів, на які РНБО наклала санкції, перебували канали ZIK, "NewsOne", "112 Україна", "Перший незалежний" та "UkrLive".

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Які обмеження передбачені для медіахолдингів

Для всіх медіахолдингів, проти яких ввели санкції 28 грудня, передбачена низка обмежень, зокрема:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій;

заборона на виведення капіталу за межі України;

зупинення економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання ліцензій;

заборона на приватизацію або оренду державного майна;

заборона на користування радіочастотним ресурсом України;

обмеження або припинення телемовлення;

повна або часткова заборона на дії з цінними паперами;

заборона на інвестиції в іноземні держави та ліцензії від Нацбанку;

заборона на передавання технологій та об'єктів інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

Термін дії санкцій – 5 років. Тепер МЗС України має поінформувати закордонних партнерів про ці обмеження.

Що відомо про медіахолдинги, які потрапили під санкції

"Медіахолдинг Новини" є основним власником каналів Медведчука, таких як ZIK, "NewsOne", "112 Україна", "Перший незалежний" та "UkrLive". До лютого 2021 року власниками холдингу були одіозний Віктор Медведчук та його бізнес-партнер Тарас Козак. У жовтні медіахолдинг придбав інший депутат від ОПЗЖ – Нестор Шуфрич.

"Тайм Медіа" є одним із власників каналу "Перший незалежний", який створили з працівників каналів ZIK, "NewsOne", "112 Україна" після припинення їхнього мовлення. Цей холдинг також перекупив Нестор Шуфрич.

"Телепростір", який також викупив Шуфрич, має у своїй власності канал "UkrLive", на частотах якого транслювали "Перший незалежний".

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