Київський апеляційний суд на засіданні 20 грудня скасував рішення Печерського районного суду Києва від 16 листопада.

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Кузярі знизили заставу, але залишили під вартою

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту на ухвалу слідчого судді. У ній задовольнили клопотання старшого слідчого Державного бюро розслідувань, продовживши Кузярі термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 14 січня 2022 року з альтернативою внесення застави у розмірі 500 мільйонів гривень.

За результатом апеляційного розгляду апеляційні скарги сторони захисту задоволено частково, ухвалу слідчого судді Печерського райсуду від 16 листопада 2021 року скасовано,

– йдеться у рішенні суду.

Відповідно до нової ухвали, частково задоволено клопотання слідчого ДБР – підозрюваний до 14 січня перебуватиме під вартою. Однак розмір застави зменшили вдвічі – до 250 мільйонів гривень.

Вугільна справа та участь у ній Кузяри: що відомо

Куму Володимира Путіна 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Справа стосується вугілля, яке Віктор Медведчук купував у бойовиків на Донбасі. 12 листопада Державне бюро розслідувань у цій справі повідомило про підозру й колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишину.

Сергій Кузяра – ще один фігурант справи. Його у вересні 2021 року екстрадували з Туреччини, після чого затримали в Україні. Він був радником колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького. За даними слідства, у 2014 – 2015 роках українська сторона через Кузяру контактувала з представниками "ЛДНР" з питань закупівель вугілля.



Схема фінансування бойовиків / Інфографіка СБУ

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