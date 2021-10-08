Медведчук сприяв підриву енергетичної незалежності України. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов.
Тим часом Поки Медведчук під арештом: Шуфрич став власником каналу "Перший незалежний"
Купівля вугілля у бойовиків
Після окупації Донбасу Україна вирішила купувати вугілля у ПАР. Але за посередництва Медведчука вищі посадові особи України змовилися. Хто саме це був – правоохоронці наразі не зазначають. Вони використали повноваження НБУ і правоохоронних органів і зірвали постачання вугілля з ПАР.
Згодом за сприяння Медведчука організували незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.
Докази справи:
- записи розмов Медведчука з бойовиками – експерти підтвердили їхню справжність і голос Медведчука;
- передача готівки "псевдореспублікам";
- покази свідків;
- судові експертизи.
Медведчук на записах говорить, що має гарантії від вищих посадовців України. Зокрема, за посередництва наближеної до Медведчука особи (бізнесмена Сергія Кузяри) на окупованій території було обрано 2 фактично неробочі вугільні підприємства.
Їхніми керівниками призначили ватажків бойовиків і їм відкрили банківські рахунки.
Це питання державної зради. І того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами схеми,
– заявив Баканов.
Ці питання узгоджували зокрема з ватажками бойовиків. За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, терористи загалом отримали суму у понад 200 мільйонів гривень.
За матеріалами СБУ Медведчуку оголосили нову підозру:
- про державну зраду – стаття 111 (термін від 12 до 15 років за ґратами);
- сприяння діяльності терористичної організації – частина 1 статті 258-3 (від 8 до 15 років в'язниці).
Баканов наголосив, що слідство триває, працюють над питанням оголошення підозри іншим особам.
Аудіозаписи, які підтверджують існування "вугільної схеми" з Медведчуком: відео СБУ
Попередня підозра для Медведчука
- На початку травня Ірина Венедіктова підписала підозри Віктору Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку.
- Їх підозрюють у вчиненні держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму за трьома епізодами.
- Перший пов'язаний із родовищем "Глибока": вони у 2015 році фактично передали російським окупантам усю матеріальну та документальну базу цього родовища.
- Другий – передача ворожим спецслужбам державної таємниці у 2020 році. Медведчук злив російським спецслужбам інформацію про розташування прихованого військового підрозділу ЗСУ.
- Також Медведчука підозрюють у причетності до антиукраїнського проєкту "Промінь".
- У цих справах Медведчук має запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.