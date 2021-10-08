Медведчук сприяв підриву енергетичної незалежності України. Про це заявив голова СБУ Іван Баканов.

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Купівля вугілля у бойовиків

Після окупації Донбасу Україна вирішила купувати вугілля у ПАР. Але за посередництва Медведчука вищі посадові особи України змовилися. Хто саме це був – правоохоронці наразі не зазначають. Вони використали повноваження НБУ і правоохоронних органів і зірвали постачання вугілля з ПАР.

Згодом за сприяння Медведчука організували незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

Докази справи:

записи розмов Медведчука з бойовиками – експерти підтвердили їхню справжність і голос Медведчука;

передача готівки "псевдореспублікам";

покази свідків;

судові експертизи.

Медведчук на записах говорить, що має гарантії від вищих посадовців України. Зокрема, за посередництва наближеної до Медведчука особи (бізнесмена Сергія Кузяри) на окупованій території було обрано 2 фактично неробочі вугільні підприємства.

Зверніть увагу! Про цю схему журналісти "Наших грошей" Bihus.Info розповіли у своєму розслідуванні "Паливо війни". Інформацію вони отримали, прослуховуючи таємні записи розмов кума Путіна. Зокрема їх, до речі, СБУ використовує як докази.

Їхніми керівниками призначили ватажків бойовиків і їм відкрили банківські рахунки.

Це питання державної зради. І того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами схеми,

– заявив Баканов.

Ці питання узгоджували зокрема з ватажками бойовиків. За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, терористи загалом отримали суму у понад 200 мільйонів гривень.

За матеріалами СБУ Медведчуку оголосили нову підозру:

про державну зраду – стаття 111 (термін від 12 до 15 років за ґратами);

сприяння діяльності терористичної організації – частина 1 статті 258-3 (від 8 до 15 років в'язниці).

Баканов наголосив, що слідство триває, працюють над питанням оголошення підозри іншим особам.

Аудіозаписи, які підтверджують існування "вугільної схеми" з Медведчуком: відео СБУ

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