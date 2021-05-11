За державну зраду: Венедіктова підписала підозри Медведчуку та Козаку
Генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозри 2 народним депутатам. Мовиться про представників ОПЗЖ – Віктора Медведчука та Тараса Козака.
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Про це генпрокурорка написала у своєму фейсбуці. Вона повідомила, що поставила підпис на повідомленнях про підозру нардепам "М і К".
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Венедіктова зазначила, що правоохоронці провели багато слідчих дій, отримали багато експертних висновків й у ході досудового розслідування допитали цінних свідків.
"Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі", – наголосила генпрокурорка.
На її думку, слідство і прокурори отримали вже достатньо підстав для зміни статусу цих депутатів зі свідків на підозрюваних.
Отже, народні депутати М і К підозрюються у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму,
– пояснила Венедіктова.
Й додала, що за результатами обшуків, місцезнаходження народного депутата М (Медведчука – 24 канал) не встановлено.
Венедіктова запевнила, що СБУ вживає відповідні заходи, аби встановити, де перебуває політик, та вручити йому клопотання про тримання під вартою.
Генпрокурорка завершила свій допис у фейсбуці висновками, які можна зробити з цієї ситуації. Зокрема наголосила, що вважати Крим частиною іншої держави – не можна.
"Сприяти і брати участь у передачі цінних документів щодо українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких сягає 38 мільярдів гривень, не можна", – зауважила вона.
Ставати правонаступником української власності, яка по праву належить громадянам України – не можна,
– наголосила генпрокурорка.
"Розкривати відомості, які містять держтаємницю, не можна. Як і створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах", – додала вона.
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