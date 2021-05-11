Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения двум народным депутатам. Речь идет о представителях ОПЗЖ – Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

Об этом генпрокурор написала в своем фейсбуке. Она сообщила, что поставила подпись на сообщениях о подозрении нардепам "М и К".

Обратите внимание Побольше нам побед, – запись возможного разговора, где Медведчук поздравляет боевика Пушилина

Венедиктова отметила, что правоохранители провели много следственных действий, получили много экспертных заключений и в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей.

"Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме", – подчеркнула генпрокурор.

По ее мнению, следствие и прокуроры получили уже достаточно оснований для изменения статуса этих депутатов со свидетелей на подозреваемых.

Итак, народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму,

– объяснила Венедиктова.

И добавила, что по результатам обысков, местонахождение народного депутата М (Медведчука – 24 канал) не установлено.

Справка. 11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников с обысками пришли правоохранители. Там политик живет с семьей.

Венедиктова заверила, что СБУ принимает соответствующие меры, чтобы установить, где находится политик, и вручить ему ходатайство о содержании под стражей.

Выводы от Венедиктовой

Генпрокурор завершила свое сообщение в фейсбуке выводами, которые можно сделать из этой ситуации. В частности отметила, что считать Крым частью другого государства – нельзя.

"Способствовать и участвовать в передаче ценных документов относительно украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых достигает 38 миллиардов гривен, нельзя", – отметила она.

Становиться правопреемником украинской собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины – нельзя,

– отметила генпрокурор.

"Раскрывать сведения, содержащие гостайну, нельзя. Как и создавать армию информационных клоунов и руководить ими в собственных антиукраинских интересах", – добавила она.