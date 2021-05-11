Домой к пророссийскому нардепу Виктору Медведчуку 11 мая пришли правоохранители с обысками. Сейчас причина следственных действий неизвестна.

Детали обысков у Медведчука

Правоохранители пришли в столичный дом политика на улице Монтажников. Известно, что там нардеп от ОПЗЖ проживает вместе со своей семьей.

Медведчуки якобы перебрались в город, пока в основном дома в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

В Службе безопасности Украины подтвердили 24 каналу информацию об обысках в доме Медведчука. Однако деталей пока не озвучивают.

Новость дополняется…