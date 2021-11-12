Кримінальну справу відкрили за статтею про сприяння терористичній групі. Наразі відбувається досудове розслідування.

За даними "РБК-Україна", підозрюваний – Володимир Демчишин. Він обіймав посаду міністра впродовж 2014 – 2016 років.

Організатори налагодили постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій за кошти українських держпідприємств на суму приблизно 1,5 мільярда гривень,

– розповіли у ДБР.

Постачання відбувались наприкінці 2014 – початку 2015 років. У Бюро зазначили, що співучасником був колишній високопосадовець, який наразі є народним депутатом України. Схему організували завдяки сприянню вищого керівництва Росії.

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