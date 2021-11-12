Зловмисниця займалась підбором кадрів для незаконних формувань, які воювали проти українських військових.
До теми Розхитували ситуацію в Україні, – СБУ викрила десятки інтернет-агентів з Росії
Жінка долучилась до терористів ще у 2014 році
Відомо, що затримана – уродженка Бахмута. В "Оплоті" вона перебувала на "посаді" стрільця і воювала проти української армії. Згодом її призначили у "відділ кадрів", який підбирав бойовиків.
Проте згодом жінка пересварилась з "терористичним керівництвом" і пішла з "Оплоту". Вона повернулась на підконтрольну Україні територію.
У помешканні жінки провели обшуки
Після затримання у жінки провели обшуки: у помешканні виявили техніку з доказами злочинної діяльності.
Читайте також СБУ відкрила понад 90 проваджень щодо бойовиків і зрадників у 2021 році
Коротко про інші гучні затримання бойовиків:
- У Києві співробітники СБУ затримали Дениса Куликовського – колишнього керівника катівні окупантів "Ізоляція". Поліція понад рік збирала докази, аби його затримати.
- Наприкінці жовтня одного з ватажків терористичного угруповання "Восток" заочно засудили до 10 років позбавлення волі. 28-річний уродженець Макіївки перебуває у розшуку.
- Також у Луганській області у жовтні затримали колишнього бойовика, який хотів оформити українську пенсію.