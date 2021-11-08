Загалом за матеріалами СБУ суд ухвалив 37 обвинувальних вироків. Зокрема, через розголошення секретних військових відомостей.

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Під час проведення багатоетапних операцій вдалося викрити понад 20 агентів спецслужб Росії. Водночас СБУ нейтралізувала 18 бойовиків на Сході України.

Також правоохоронці розпочали 642 кримінальних провадження та не допустили завдання економічних збитків державі на 5,4 мільярда гривень.

Варто зауважити, що "на гарячому" затримали й 7 корупціонерів. Також з початку 2021 року контррозвідка СБУ виявила на Сході України 10 схронів. З незаконного обігу вдалося вилучити:

більше ніж 100 реактивних протитанкових гранат;

понад 480 бойових ручних гранат;

майже 70 тисяч набоїв різного калібру.



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