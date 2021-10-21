Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Допустити до Косяка можуть, зокрема, представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.
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Росія відповідальна за ведення збройного конфлікту
Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність Росії за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави,
– наголосив Ніколенко.
МЗС України доручило посольствам за кордоном детально проінформувати уряди інших країн про ці докази агресії Росії. Кремль грубо порушує домовленості "нормандської четвірки".
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Головне про затримання російського розвідника Косяка:
- 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика. Він проводив розвідку, прикриваючись начебто розмінуванням території.
- Затриманим виявився росіянин Андрій косяк. При ньому був військовий квиток.
- Окупанти пригрозили відмовою від виконання мінських домовленостей, якщо Косяка не відпустять. Ба більше, у готелях Донецька та Горлівки вони блокували спостерігачів ОБСЄ,
- Натомість у МЗС держави-агресорки назвали дії української сторони щодо затримання Косяка – "провокаційними".