Про це розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Допустити до Косяка можуть, зокрема, представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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Росія відповідальна за ведення збройного конфлікту

Затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції та його задокументована участь в бойових діях вкотре ілюструє відповідальність Росії за ведення міжнародного збройного конфлікту на території нашої держави,

– наголосив Ніколенко.

МЗС України доручило посольствам за кордоном детально проінформувати уряди інших країн про ці докази агресії Росії. Кремль грубо порушує домовленості "нормандської четвірки".

Зверніть увагу! Наразі затриманий Андрій Косяк перебуває під вартою за постановою Сєвєродонецького міського суду Луганської області. Йому повідомили підозру в участі у незаконних збройних формуваннях.

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Головне про затримання російського розвідника Косяка: