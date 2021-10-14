Бойовик грубо порушив досягнуті домовленості. Він не мав права перебувати на відповідній території, та ще й зі зброєю.
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Його завданням, яке погоджене у межах Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки – на ній планують відкрити новий пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями.
Затриманий – виходець з Алчевська, колишній кримінальник, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства у 2010 році,
– мовиться у повідомленні Служби безпеки.
Затриманий обстрілював позиції українських військових
У 2014 році бойовик, за інформацією СБУ, вступив до лав бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав участь у спротиві силам АТО\ООС на Луганщині.
Зокрема, він обстрілював позиції українських військових у Попасній та Золотому з міномета. Під час затримання у бойовика виявили:
- пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами;
- військовий квиток та посвідчення Спеціального центру контролю та координації припинення вогню (СЦКК). Це попри те, що носити зброю співробітникам СЦКК заборонено.
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Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину за статтею щодо створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань Кримінального кодексу України.
Наразі розв'язують питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.
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