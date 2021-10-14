Так званий "подарунок" окупантам передали через непідконтрольну нашому уряду ділянку кордону. Міністерство закордонних справ України вже висловило рішучий протест через такі дії.

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Росія знову передала "гуманітарний конвой" бойовикам

14 жовтня Росія незаконно направила вже 103 "гуманітарний конвой" на тимчасово окуповані території Донецької й Луганської областей. Цим країна-агресор вкотре проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України.

У МЗС підкреслили, що це є порушенням українського законодавства, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги.

Переміщення вантажу відбулося через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону, через російські прикордонні пункти пропуску:

"Донецьк";

"Матвєєв Курган".

Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України,

– наголосили в МЗС України.

У відомстві вже надіслали ноту протесту російському МЗС з вимогою припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави. І також закликали Росію неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України.

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