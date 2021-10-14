Так званий "подарунок" окупантам передали через непідконтрольну нашому уряду ділянку кордону. Міністерство закордонних справ України вже висловило рішучий протест через такі дії.
Читайте також Слава Україні, – на сторінці консульства Росії з'явилося привітання з Днем захисника України
Росія знову передала "гуманітарний конвой" бойовикам
14 жовтня Росія незаконно направила вже 103 "гуманітарний конвой" на тимчасово окуповані території Донецької й Луганської областей. Цим країна-агресор вкотре проігнорувала раніше висловлені неодноразові застереження України.
У МЗС підкреслили, що це є порушенням українського законодавства, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги.
Переміщення вантажу відбулося через непідконтрольну уряду України ділянку державного кордону, через російські прикордонні пункти пропуску:
- "Донецьк";
- "Матвєєв Курган".
Відсутність законних підстав унеможливила передбачене українським законодавством його обов'язкове оформлення представниками прикордонних та митних органів України,
– наголосили в МЗС України.
У відомстві вже надіслали ноту протесту російському МЗС з вимогою припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави. І також закликали Росію неухильно дотримуватися міжнародного права та законодавства України.
Провокації окупантів на Донбасі: останні новини
- Бойовики продовжують здійснювати провокації на тимчасово окупованому Донбасі. 13 жовтня озброєні особи з пов'язками Спільного центру з контролю та координації нібито проводили роботи з розмінування залишених позицій ЗСУ.
- Насправді окупанти таким чином здійснювали розвідку.
- Українським військовим вдалося затримати одного з військовослужбовців російських збройних формувань.