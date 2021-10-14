Так называемый "подарок" оккупантам передали через неподконтрольный нашему правительству участок границы. Министерство иностранных дел Украины уже выразило решительный протест из-за таких действий.

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Россия вновь передала "гуманитарный конвой" боевикам

14 октября Россия незаконно направила уже 103 "гуманитарный конвой" на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Этим страна-агрессор в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины.

В МИД подчеркнули, что это является нарушением украинского законодательства, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи.

Перемещение груза произошло через неподконтрольный правительству Украины участок границы, через российские пограничные пункты пропуска:

"Донецк";

"Матвеев Курган".

Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины,

– подчеркнули в МИД Украины.

В ведомстве уже направили ноту протеста российскому МИД с требованием прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства. И также призвали Россию неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины.

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