Ба більше, російські найманці шантажують, що мирних переговорів у мінському форматі не буде. Такі заяви ватажків бойовиків оприлюднюють так звані ЗМІ "недореспублік".

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Бойовики шантажують зривом мінських переговорів

Ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що вважає безглуздим продовження діалогу щодо війни на Донбасі в мінському форматі. На його думку, ЗСУ, якщо хоче контакту, має відпустити затриманого бойовика.

До звільнення нашого представника в СЦКК продовжувати повноцінний діалог в рамках мінського формату вважаю безглуздим,

– заявив він.

Росія теж істерить

Представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов теж звинувачує Україну у "незаконних затриманнях". Це нібито "ускладнює процес врегулювання конфлікту", повідомляє ТАСС.

Гризлов також зазначив, що Росія не бачить необхідної реакції на поведінку Україні у процесі перемовин. Представник країни-агресорки вкотре звинуватив Україну в порушенні мінських домовленостей. За його словами, таке затримання бойовика додатково загострює ситуацію на лінії зіткнення та ускладнює врегулювання конфлікту.

Що відомо про затримання бойовика