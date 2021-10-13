Более того, российские наемники шантажируют, что мирных переговоров в минском формате не будет. Такие заявления главарей боевиков обнародуют так называемые СМИ "недореспублик".

Напомним Прикрылись повязками СЦКК: оккупанты на Донбассе прибегли к циничной провокации

Боевики шантажируют срывом минских переговоров

Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что считает бессмысленным продолжение диалога относительно войны на Донбассе в минском формате. По его мнению, ВСУ, если хотят контакта, должны отпустить задержанного боевика.

До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным,

– заявил он.

Россия тоже истерит

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов тоже обвиняет Украину в "незаконных задержаниях". Это якобы "усложняет процесс урегулирования конфликта", сообщает ТАСС.

Грызлов также отметил, что Россия не видит необходимой реакции на поведение Украины в процессе переговоров. Представитель страны-агрессора обвинил Украину в нарушении минских договоренностей. По его словам, такое задержание боевика дополнительно обостряет ситуацию на линии соприкосновения и затрудняет урегулирование конфликта.

Что известно о задержании боевика