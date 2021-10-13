Более того, российские наемники шантажируют, что мирных переговоров в минском формате не будет. Такие заявления главарей боевиков обнародуют так называемые СМИ "недореспублик".
Напомним Прикрылись повязками СЦКК: оккупанты на Донбассе прибегли к циничной провокации
Боевики шантажируют срывом минских переговоров
Главарь так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что считает бессмысленным продолжение диалога относительно войны на Донбассе в минском формате. По его мнению, ВСУ, если хотят контакта, должны отпустить задержанного боевика.
До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным,
– заявил он.
Россия тоже истерит
Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов тоже обвиняет Украину в "незаконных задержаниях". Это якобы "усложняет процесс урегулирования конфликта", сообщает ТАСС.
Грызлов также отметил, что Россия не видит необходимой реакции на поведение Украины в процессе переговоров. Представитель страны-агрессора обвинил Украину в нарушении минских договоренностей. По его словам, такое задержание боевика дополнительно обостряет ситуацию на линии соприкосновения и затрудняет урегулирование конфликта.
Что известно о задержании боевика
- 13 октября на Донбассе задержали российского боевика, который проводил разведку под прикрытием разминирования территории.
- При себе у него был военный билет с указанием российского гражданства.
- Задержанным оказался Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения.
- Кстати, россиянина подозревают в умышленном убийстве в 2010 году. Сейчас продолжаются следственные действия.