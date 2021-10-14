Боевик грубо нарушил достигнутые договоренности. У него не было права находиться на соответствующей территории, да еще и с оружием.

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Его заданием, согласованным в рамках Трехсторонней контактной группы, должно было быть разминирование соседнего участка – на нем планируют открыть новый пункт пропуска со временно оккупированными территориями.

Задержанный – выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году,

– говорится в сообщении Службы безопасности.

Задержанный обстреливал позиции украинских военных

В 2014 году боевик, по информации СБУ, вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и участвовал в сопротивлении силам АТО/ООС на Луганщине.

В частности, он обстреливал позиции украинских военных в Попасной и Золотом из миномета. Во время задержания у боевика обнаружили:

пистолет ПМ с двумя снаряженными магазинами;

военный билет и удостоверение Специального центра контроля и координации прекращении огня (СЦКК). Это несмотря на то, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

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Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по статье о создании непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

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