Офіційний Київ начебто ще досі не повідомив дипломатів Росії щодо затримання їхнього громадянина. Із відповідною заявою виступила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Детально Роздування конфлікту чи тероризм: що відомо про взяття у заручники членів місії ОБСЄ

"Віроломні і провокаційні дії"

Затриманого розвідника Росія називає "представником Луганська в Спільному центрі з контролю і координації". Дипломати Кремля замовчують той факт, що він брав участь у збройному конфлікті і під виглядом розмінування насправді здійснював розвідку.

Водночас затримання Росія називає провокацією.

Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні. Вони підривають процес мирного врегулювання конфлікту в Донбасі і йдуть врозріз із зобов'язаннями України по двосторонньої Консульської конвенції з Росією,

– заявила Захарова.

Інша причина звинувачень, що випливають із заяви Марії Захарової, – українські дипломати начебто не відповідають на звернення посольства Росії і її генконсульства. У Росії хочуть знати, де їхній громадянин і за що його затримали.

Зверніть увагу! Росія подає бойовика, як мирного спостерігача і учасника СЦКК. Ні словом держава-агресорка не згадує, що він був озброєним і мав посвідчення офіцера. До того ж бути у цій місії можна або від України, або від Росії. Бойовик же називав себе учасником від псевдореспубліки "ЛНР".

Затримання Андрія Косяка на Донбасі: головне