Офіційний Київ начебто ще досі не повідомив дипломатів Росії щодо затримання їхнього громадянина. Із відповідною заявою виступила представниця МЗС Росії Марія Захарова.
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"Віроломні і провокаційні дії"
Затриманого розвідника Росія називає "представником Луганська в Спільному центрі з контролю і координації". Дипломати Кремля замовчують той факт, що він брав участь у збройному конфлікті і під виглядом розмінування насправді здійснював розвідку.
Водночас затримання Росія називає провокацією.
Розцінюємо дії української сторони як віроломні і провокаційні. Вони підривають процес мирного врегулювання конфлікту в Донбасі і йдуть врозріз із зобов'язаннями України по двосторонньої Консульської конвенції з Росією,
– заявила Захарова.
Інша причина звинувачень, що випливають із заяви Марії Захарової, – українські дипломати начебто не відповідають на звернення посольства Росії і її генконсульства. У Росії хочуть знати, де їхній громадянин і за що його затримали.
Затримання Андрія Косяка на Донбасі: головне
- 13 жовтня на Донбасі затримали російського бойовика, який проводив розвідку під прикриттям розмінування території.
- Затриманим виявився росіянин Косяк Андрій Валентинович. При собі бойовик мав військовий квиток із зазначенням російського громадянства.
- Окупанти пригрозили, що відмовиться від мінського формату, якщо бойовика не відпустять.
- Згодом бойовики стали блокувати спостерігачів місії ОБСЄ у готелях в Донецьку і Горлівці. Застосовуючи шантаж, вони заявили, що не відпустять міжнародних спостерігачів, поки Україна не відпустить Косяка.
- ЗСУ не збирається відпускати бойовика. Він обстрілював позиції українських військових у Попасній та Золотому з міномета.