Официальный Киев вроде бы еще до сих пор не уведомил дипломатов России о задержании их гражданина. С соответствующим заявлением выступила представительница МИД России Мария Захарова.

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"Вероломные и провокационные действия"

Задержанного разведчика Россия называет "представителем Луганска в Совместном центре по контролю и координации". Дипломаты Кремля умалчивают тот факт, что он участвовал в вооруженном конфликте и под видом разминирования на самом деле осуществлял разведку.

В то же время задержание Россия называет провокацией.

Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией,

– заявила Захарова.

Другая причина обвинений, вытекающих из заявления Марии Захаровой, украинские дипломаты якобы не отвечают на обращения посольства России и ее генконсульства. В России хотят знать, где их гражданин и за что его задержали.

Обратите внимание! Россия подает боевика, как мирного наблюдателя и участника СЦКК. Ни словом государство-агрессор не упоминает, что он был вооружен и имел удостоверение офицера. К тому же быть в этой миссии можно или от Украины, или от России. Боевик же называл себя участником от псевдореспублики "ЛНР".

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